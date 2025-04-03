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Рүстем Досқожа стал заместителем главы аппарата акима Алматы

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Рүстем Досқожа
Рүстем Досқожа. Фото: акимат Алматы

Рүстем Досқожа сегодня был назначен заместителем руководителя аппарата акима города Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Приказом руководителя аппарата акима города Алматы заместителем руководителя аппарата акима города Алматы назначен Рүстем Досқожа.

По информации акимата южной столицы, Рүстем Досқожа окончил Американский университет в Дубае (ОАЭ) в 2016 году по специальности "мировая экономика", Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет в 2017 году по специальности "юриспруденция", а также Академию государственного управления при президенте РК в 2024 году по образовательной программе "региональное развитие".

Трудовую деятельность начал в 2017 году юристом на Семейском судостроительно - судоремонтном заводе.

В 2017-2020 годы работал главным специалистом в акиматах в Восточно-Казахстанской области в профильных отделах и управлениях.

В 2020 году назначен помощником акима области, затем с 2020 по 2022 годы - заместителем руководителя управления туризма и внешних связей, в 2022 году возглавлял управление цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области.

С 2024 года до последнего назначения занимал должность руководителя отдела организационной и контрольной работы аппарата акима Алмалинского района города Алматы.

Напомним, что на днях в акимате Алматы произошли кадровые перестановки.

1 апреля аким Алматы Ерболат Досаев на должность руководителя управления экологии и окружающей среды назначил Мираса Гайсина.

В тот же день был назначен новый руководитель управления спорта Алматы - им стал Дархан Нурханулы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2232957-r-stem-dos-ozha-stal-zamrukovoditelya-apparata-akima-almaty/