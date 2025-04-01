Главу еще одного из управлений назначили в Алматы

Сегодня аким Алматы Ерболат Досаев на должность руководителя управления экологии и окружающей среды назначил Мираса Гайсина, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По данным акимата города, Мирас Гайсин родился в 1987 году в Алматы. Сообщается, что он окончил Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова по специальности "Юриспруденция".

"Трудовую деятельность начал в 2008 в качестве специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата города Алматы. В последующие годы занимал различные руководящие должности в управлениях природных ресурсов акиматов Алматы и Астаны. С 2023 года - заместитель руководителя управления экологии и окружающей среды Алматы", - сказано в сообщении.

Отметим, что за последнее время в Алматы произошли кадровые перестановки уже в нескольких управлениях. Так, сегодня на должность руководителя городского управления спорта был назначен Дархан Нурханулы.

А в марте распоряжением акима на должность руководителя управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города был назначен Ерик Жумабай.