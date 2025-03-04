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Новые назначения руководителей произвели в АФМ

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Надпись АФМ
АФМ РК. Фото: instagram.com/afm_rk

Глав департаментов назначили в Агентстве по финансовому мониторингу, также в трех регионах Казахстана теперь новые руководители ДЭР, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, по согласованию с Администрацией президента приказом председателя АФМ назначены следующие сотрудники:

  • генерал-майор Саят Махметович Саукомбеков - на должность руководителя Департамента собственной безопасности;
  • генерал-майор Еркебулан Толегенович Асанбаев - на должность руководителя Следственного департамента;
  • полковник Руслан Игоревич Остроумов - на должность руководителя Оперативного департамента;
  • полковник Данияр Муханович Турганбаев - на должность руководителя Департамента кадровой работы;
  • подполковник Даурен Куатбекович Райымкулов - на должность руководителя Департамента превенции и аналитических разработок;
  • полковник Айдын Капарович Молдабеков - на должность руководителя ДЭР по Мангистауской области;
  • полковник Нурлан Махсотович Каримов - на должность руководителя ДЭР по Атырауской области;
  • полковник Ержан Ергалиевич Булегенов - на должность руководителя ДЭР по области Абай.

Ранее в Восточно-Казахстанской области представили нового главу департамента экономических расследований. Им стал полковник Арман Жунусов. Представляя нового руководителя ДЭР по ВКО, глава региона отметил его большой опыт в сфере расследований финансово-экономических преступлений.

В сентябре прошлого года глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Жаната Элиманова главой Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2225439-novye-naznacheniya-proizveli-v-afm/