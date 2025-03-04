Новые назначения руководителей произвели в АФМ

Глав департаментов назначили в Агентстве по финансовому мониторингу, также в трех регионах Казахстана теперь новые руководители ДЭР, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, по согласованию с Администрацией президента приказом председателя АФМ назначены следующие сотрудники:

генерал-майор Саят Махметович Саукомбеков - на должность руководителя Департамента собственной безопасности;

генерал-майор Еркебулан Толегенович Асанбаев - на должность руководителя Следственного департамента;

полковник Руслан Игоревич Остроумов - на должность руководителя Оперативного департамента;

полковник Данияр Муханович Турганбаев - на должность руководителя Департамента кадровой работы;

подполковник Даурен Куатбекович Райымкулов - на должность руководителя Департамента превенции и аналитических разработок;

полковник Айдын Капарович Молдабеков - на должность руководителя ДЭР по Мангистауской области;

полковник Нурлан Махсотович Каримов - на должность руководителя ДЭР по Атырауской области;

полковник Ержан Ергалиевич Булегенов - на должность руководителя ДЭР по области Абай.

Ранее в Восточно-Казахстанской области представили нового главу департамента экономических расследований. Им стал полковник Арман Жунусов. Представляя нового руководителя ДЭР по ВКО, глава региона отметил его большой опыт в сфере расследований финансово-экономических преступлений.

В сентябре прошлого года глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Жаната Элиманова главой Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.