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Полковник возглавил ДЭР по ВКО

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Руководитель ДЭР по ВКО
Арман Жунусов. Фото: instagram.com/shko.akim.official/

В ВКО представили нового главу департамента экономических расследований. Им стал полковник Арман Жунусов, передает NUR.KZ со ссылкой на главу региона Нурымбета Сактаганова.

Как сообщается в официальном аккаунте акима ВКО в Instagram, сегодня в акимате региона заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу РК, генерал-майор Кайрат Бижанов представил нового руководителя Департамента экономических расследований по ВКО АФМ РК Армана Жунусова.

Арман Жунусов - уроженец Усть-Каменогорска. Свою карьеру после окончания Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова он начал на государственной службе в Усть-Каменогорске, в судебно-экспертном центре.

С 2007 года он работал в сфере экономических расследований, начиная с должности следователя.

Арман Жунусов - полковник службы экономических расследований, кавалер ордена "Айбын" 2-й степени.

Представляя нового руководителя ДЭР по ВКО, Кайрат Бижанов отметил его большой опыт в сфере расследований финансово-экономических преступлений, в работе с криптовалютой, в борьбе с теневой экономикой.

"Руководителем назначается квалифицированный специалист, имеющий огромный и богатый опыт работы на различных должностях в сфере государственной службы, обладающий необходимыми способностями к работе. Уверен, что мы вместе эффективно поработаем и реализуем задачи, поставленные главой государства", - отметил аким ВКО.

В феврале этого года был назначен новый аким Восточно-Казахстанской области. Им стал Нурымбет Сактаганов. Ранее он был первым заместителем главы этого региона.

На пост акима Восточно-Казахстанской области также претендовал глава Уланского района Арман Бекбосынов.

По результатам открытого голосования депутаты поддержали кандидатуру Нурымбета Сактаганова. За него проголосовали 107 из 148 депутатов, а за Армана Бекбосынова - 41 депутат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2225082-naznachen-novyy-rukovoditel-der-po-vko/