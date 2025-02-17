Кто еще претендовал на пост акима ВКО

Стало известно, кто еще претендовал на пост акима Восточно-Казахстанской области. Оказалось, что кандидатом был глава Уланского района Арман Бекбосынов, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК, по поручению главы государства премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель Администрации президента Айбек Дадебай приняли участие в собрании депутатов маслихатов Восточно-Казахстанской области.

В ходе собрания депутатам было зачитано письмо главы государства о выдвижении на должность акима Восточно-Казахстанской области двух кандидатов - первого заместителя акима ВКО Нурымбета Сактаганова и акима Уланского района ВКО Армана Бекбосынова.

По результатам открытого голосования депутатами поддержана кандидатура Нурымбета Сактаганова, за него проголосовали 107 из 148 депутатов, за Армана Бекбосынова - 41 депутат.

Главой государства подписан указ о назначении акимом Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова.

На встрече с активом области Олжас Бектенов поблагодарил Ермека Кошербаева за эффективную работу и вклад в развитие региона. Отмечено, что за последние годы в Восточно-Казахстанскую область привлечено порядка 1,5 трлн тенге инвестиций, что позволило создать новые рабочие места и обеспечить экономический рост. В регионе введены новые инфраструктурные и социальные объекты.

Представляя нового акима, премьер-министр отметил задачи, поставленные главой государства перед руководством Восточно-Казахстанской области. Обозначены перспективные направления, реализация которых позволит обеспечить занятость населения и даст импульс развитию экономики региона. Среди приоритетных - поддержка малого и среднего бизнеса, переработка сельскохозяйственной продукции, внедрение цифровых решений. Подчеркнута важность усиления работы по обеспечению населения качественной питьевой водой, модернизации инженерной инфраструктуры.

Отдельное внимание уделено раскрытию туристического потенциала посредством развития природных зон отдыха и историко-культурных мест. Открытие крупнейшего в стране моста через Бухтарминское водохранилище, строительство аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай и Зайсан дадут дополнительный импульс развитию отрасли и экономики в целом.

Среди приоритетных задач также обозначены вопросы создания комфортных условий для инвесторов с обеспечением инженерной инфраструктурой специальных экономических и индустриальных зон, применения современных технологий и инновационных подходов в промышленности и др.

Напомним, сегодня был назначен новый аким Восточно-Казахстанской области. Им стал Нурымбет Сактаганов. Ранее он был первым заместителем главы данного региона.

14 февраля стало известно, что Ермек Кошербаев освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области. Этот пост он занимал с июня 2023 года. Теперь он стал заместителем премьер-министра Казахстана.