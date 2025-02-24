Арман Кырыкбаев стал помощником президента по вопросам внутренней политики

Арман Кырыкбаев назначен помощником президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, указом главы государства Арман Оразбаевич Кырыкбаев назначен помощником президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Напомним, весной прошлого года Арман Кырыкбаев, на тот момент заместитель акима Алматы, был назначен заведующим Отделом по коммуникациям Администрации президента Республики Казахстан.

Добавим, на сайте акимата Алматы говорится, что Арман Кырыкбаев родился 20 октября 1976 года в городе Целинограде.

Является выпускником Казахской государственной академии управления, а также Дипломатической академии Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

По специальности экономист-международник. Имеет общий трудовой стаж более 25 лет в государственной службе, в сфере культуры и молодежной политики.

Трудовую деятельность начинал референтом, атташе Министерства иностранных дел Республики Казахстан в 1996 году.

С 1997-1999 годы был атташе посольства Республики Казахстан в Узбекистане, с 1999 по 2000 год - третий секретарь министерства иностранных дел, затем второй секретарь Комитета по делам СНГ МИД Республики Казахстан.

С 2002 по 2004 год - директор департамента стратегии и маркетинга ЗАО «Корпорация ABE», в 2004-2005 годы - генеральный директор ТОО "К-МАРТ".

В 2005 году занимал должность заместителя акима Медеуского района, с 2005 по 2006 год - директор Государственного фонда развития молодежной политики г. Алматы, с апреля 2006 года по февраль 2008 года - директор департамента общественно-политической работы и связей с общественностью министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Занимал должность председателя комитета культуры министерства культуры и информации Республики Казахстан, был заместителем акима Карагандинской области с января 2010 по февраль 2012 года.

Арман Кырыкбаев занимал пост вице-министра культуры и информации Республики Казахстан в 2012-2014, был советником первого заместителя председателя партии "Нур Отан" в 2014-2015 годы.