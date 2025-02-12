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Нурали Алиев покинул состав акционеров и пост главы совета директоров "Транстелеком"

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Нурали Алиев
Нурали Алиев. Фото: ttc.kz

Внук первого президента РК Нурсултана Назарбаева Нурали Алиев на своей странице в Instagram объявил об уходе с поста председателя совета директоров "Транстелеком", передает NUR.KZ.

Он опубликовал пост, в котором попрощался с компанией.

"После более чем 10 лет работы в АО "Транстелеком" я принимаю решение выйти из состава акционеров и сложить полномочия председателя Совета директоров в связи с продажей компании. Это значимый этап как для меня лично, так и для компании, которая прошла невероятный путь развития", – написал Алиев.

Компанию он возглавлял с 2013 года. Алиев отметил, что за эти годы "Транстелеком" из небольшого локального оператора связи вырос до IT-компании национального масштаба, которая внесла за эти 10 лет значимый вклад в развитие и реализацию стратегии по цифровизации Казахстана.

"Я искренне благодарен каждому сотруднику, каждому партнеру, каждому клиенту за вклад в успех и развитие компании", – добавил Алиев.

На официальном сайте АО "Транстелеком" говорится, что Нурали Алиев, впервые избран в состав Совета директоров компании решением общего собрания акционеров от 4 августа 2016 года.

В июле 2023-го сообщалось, что Нурали Алиев возглавил совет директоров "Транстелеком".

Как сообщается на официальном сайте фонда Zanartu, Нурали Алиев родился 1 января 1985 года.

Окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая – бакалавр экономики и финансов по специальности "Экономист, магистр делового администрирования". Бакалавр бизнес-администрирования Пеппердинского университета, магистр бизнес-администрирования Университета Имадек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2219987-nurali-aliev-pokinul-sostav-akcionerov-i-post-glavy-soveta-direktorov-transtelekom/