Назначен новый начальник ДКНБ по Костанайской области

Назначен новый начальник Департамента КНБ по Костанайской области. Им стал Алмас Бекишев, проходивший службу в разных подразделениях ведомства, передает "ТоболИнфо".

Глава региона Кумар Аксакалов 10 февраля официально представил активу области нового начальника Департамента КНБ по Костанайской области Алмаса Бекишева.

Аким региона представил нового начальника департамента КНБ. Фото: tobolinfo.kz

Он является выпускником Академии КНБ. С отличием окончив данное учебное заведение, проходил службу на оперативных и руководящих должностях в различных структурных и территориальных подразделениях Комитета.

Награжден орденом "Қүрмет" и медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін".

В начале года новым главой ДКНБ по Шымкенту назначили генерал-майора нацбезопасности Руслана Сейсембаева. В сентябре 2024 года его освободили от должности заместителя председателя КНБ РК - начальника Службы антитеррора.

Осенью прошлого года был назначен новый заместитель акима Костанайской области. Берик Танжариков занял этот пост, чтобы заняться вопросами сферы строительства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.