Назначен новый начальник ДКНБ по Костанайской области
Опубликовано:
Назначен новый начальник Департамента КНБ по Костанайской области. Им стал Алмас Бекишев, проходивший службу в разных подразделениях ведомства, передает "ТоболИнфо".
Глава региона Кумар Аксакалов 10 февраля официально представил активу области нового начальника Департамента КНБ по Костанайской области Алмаса Бекишева.
Он является выпускником Академии КНБ. С отличием окончив данное учебное заведение, проходил службу на оперативных и руководящих должностях в различных структурных и территориальных подразделениях Комитета.
Награжден орденом "Қүрмет" и медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін".
В начале года новым главой ДКНБ по Шымкенту назначили генерал-майора нацбезопасности Руслана Сейсембаева. В сентябре 2024 года его освободили от должности заместителя председателя КНБ РК - начальника Службы антитеррора.
Осенью прошлого года был назначен новый заместитель акима Костанайской области. Берик Танжариков занял этот пост, чтобы заняться вопросами сферы строительства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2219700-naznachen-novyy-nachalnik-dknb-po-kostanayskoy-oblasti/