Назначен заместитель акима Костанайской области

Берик Танжариков назначен заместителем акима Костанайской области по вопросам сферы строительства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

По данным официального сайта ведомства, Берик Куанышевич родился в 1990 году в Мендыкаринском районе Костанайской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Гумилева по специальности "строительство".

Трудовую деятельность начал в 2011 году мастером строительного участка ТОО "Fire Safety Engineering" в Астане.

С октября 2012 года по октябрь 2014 года работал инженером в ТОО "Dondil Construction CO.LTD" в Астане.

С мая 2014 года по июль 2015 года занимал должность заместителя директора ТОО "Astana Metal Construction" в Астане.

С октября 2014 года по январь 2015 года работал мастером строительного участка ТОО "Аманат строй" в Астане.

С января 2015 года по июль 2015 года работал прорабом в ТОО "Аманат строй" в Астане.

С августа 2015 года по декабрь 2018 года занимал должность заместителя главного государственного строительного инспектора Управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области.

С декабря 2018 года по октябрь 2019 года работал главным государственным строительным инспектором Управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области

С октября 2019 года по сентябрь 2023 года был руководителем Управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области.

С сентября 2023 года по настоящее назначение занимал должность акима Костанайского района Костанайской области.

"Берик Куанышевич зарекомендовал себя грамотным руководителем с большим опытом работы и практическими знаниями, организаторскими способностями, настойчивостью в достижении поставленных целей", - отметили в акимате региона.

По информации официального сайта ведомства, Костанайская область находится на севере Республики Казахстан. Дата образования - 29 июля 1936 года. Административный центр - город Костанай.

Аппарат акима Костанайской области осуществляет руководство и контроль, организационное, правовое, информационно-аналитическое, консультативное и материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима региона.

Костанайскую область с 1 декабря 2022 года возглавляет Кумар Аксакалов.