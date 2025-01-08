Назначен новый начальник Департамента КНБ Шымкента

Новым главой департамента комитета национальной безопасности по Шымкенту назначен генерал-майор нацбезопасности Руслан Сейсембаев, передает "Ак Жайык".

Информация о новом начальнике ДКНБ опубликована на официальном сайте спецслужбы.

Сейсембаев окончил Академию КНБ РК. С 1997 года служил на офицерских должностях в органах национальной безопасности.

С 2008 года служил на руководящих должностях в органах национальной безопасности. С апреля 2023 года по сентябрь 2024 года занимал должность заместителя председателя КНБ - начальника службы антитеррора.

В 2021 году указом президента РК Сейсембаеву присвоено звание генерал-майора национальной безопасности. Награжден орденом «Айбын» ІІ степени, юбилейными и ведомственными медалями. Является Почетным сотрудником КНБ РК.

Осенью 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев сменил ряд заместителей председателя КНБ - новые должности получили Канатай Далматов, Руслан Саркулов, Алмас Наймантаев, Бакытбек Рахымбердиев, Марат Жумабаев.