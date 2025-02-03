Бывший аким Актюбинской области получил новую должность

Бывший аким Актюбинской области Ондасын Уразалин, ушедший с поста в 2022 году, вошел в состав совета директоров АО "КМК Мунай", передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

Как сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи, данное решение приняли на общем собрании акционеров АО "КМК Мунай" 24 января 2025 года.

"Внесены следующие изменения в состав Совета директоров общества: исключен Е.А. Курмангазин; избран О.С. Уразалин", - говорится в сообщении.

С учетом внесенных изменений совет директоров АО "КМК Мунай" состоит из девяти человек.

Напомним, летом 2022 года Ондасын Уразалин был освобожден от должности акима Актюбинской области. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства поблагодарил его за многолетнюю работу на посту акима.

Ондасын Уразалин возглавил Актюбинскую область в феврале 2019 года, а до этого занимал пост заместителя руководителя Администрации президента РК.

Как сообщается на официальном сайте компании, АО "КМК Мунай" - частная акционерная компания, имеющая контракты на недропользование на нефтяные месторождения Kокжиде, Kумсай, Moртук, расположенные в Актюбинской области.