Асет Нусупов стал вице-министром торговли Казахстана

Асет Нусупов сегодня был назначен на должность вице-министра торговли и интеграции РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Как сообщается на сайте правительства, Нусупов Асет Ильясович назначен на должность вице-министра торговли и интеграции.

Асет Нусупов родился в 1983 году в Алматы, он кончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, а также Иллинойский институт технологий в США.

Трудовую деятельность начал в 2004 году менеджером АО "Национальный инновационный фонд" в Алматы. Известно, что он проходил стажировку в Департаменте финансирования венчурных проектов фирмы венчурного капитала в американском Кэмбридже, а также в международной инвестиционной фирме в Вашингтоне.

С 2008 по 2010 годы работал проектным менеджером АО "Инвестиционный фонд Казахстан", консультантом представительства Всемирного банка в Центральной Азии, консультантом представительства Азиатского банка развития в РК, заместителем директора ЧУ "Центр исследования мировой экономики".

С 2010 по 2023 годы занимал различные должности в отделе общих вопросов Совета безопасности РК. До сегодняшнего назначения он работал заместителем заведующего отделом актуальных вопросов безопасности в Совбезе Казахстана.

Как отмечайте на официальном сайте, Минторговли РК отвечает за:

развитие и продвижение экспорта несырьевых товаров и услуг;

развитие и регулирование внутренней торговли, совершенствование торговой инфраструктуры, развитие биржевой и электронной торговли;

защиту прав потребителей, техническое регулирование, стандартизацию и обеспечение единства измерений, включая стратегические, контрольные, реализационные и регулятивные функции.

Накануне сообщалось, что Дархан Ахмед-Заки был освобожден от должности вице-министра науки и высшего образования в связи с переходом на другую работу.

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