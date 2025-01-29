Дархан Ахмед-Заки освобожден от должности вице-министра науки и высшего образования в связи с переходом на другую работу, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Постановлением правительства Республики Казахстан Ахмед-Заки Дархан Жумаканович освобожден от должности вице-министра науки и высшего образования РК в связи с переходом на другую работу.

Напомним, Дархан Ахмед-Заки получил должность вице-министра науки и высшего образования Республики Казахстан в сентябре 2023 года.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Дархан Жумаканович родился 29 марта 1981 года в Восточно-Казахстанской области. В 2002 году окончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби, в 2007 году - Казахский Национальный технический университет им. К. Сатпаева по специальности "Нефтегазовое дело". Трудовую деятельность начал в 2002 году.

До работы в Миннауки в качестве вице-министра трудился в должности ректора Astana IT University, был также председателем комитета науки Министерства науки и высшего образования РК.