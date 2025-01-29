Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дархан Ахмед-Заки освобожден от должности вице-министра науки и высшего образования

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Дархан Ахмед-Заки
Дархан Ахмед-Заки. Фото: gov.kz

Дархан Ахмед-Заки освобожден от должности вице-министра науки и высшего образования в связи с переходом на другую работу, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Постановлением правительства Республики Казахстан Ахмед-Заки Дархан Жумаканович освобожден от должности вице-министра науки и высшего образования РК в связи с переходом на другую работу.

Напомним, Дархан Ахмед-Заки получил должность вице-министра науки и высшего образования Республики Казахстан в сентябре 2023 года.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Дархан Жумаканович родился 29 марта 1981 года в Восточно-Казахстанской области. В 2002 году окончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби, в 2007 году - Казахский Национальный технический университет им. К. Сатпаева по специальности "Нефтегазовое дело". Трудовую деятельность начал в 2002 году.

До работы в Миннауки в качестве вице-министра трудился в должности ректора Astana IT University, был также председателем комитета науки Министерства науки и высшего образования РК.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2212184-darhan-ahmed-zaki-osvobozhden-ot-dolzhnosti-vice-ministra-nauki/