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Избран новый глава маслихата Астаны

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Табигат Зейнулкабден
Табигат Зейнулкабден. Кадр из видео: facebook.com/maslihat.astana.kz

В Астане избрали нового председателя маслихата, им стал Табигат Зейнулкабден. Предыдущий председатель Ерлан Каналимов покинул пост на прошлой неделе, передает NUR.KZ.

В Астане состоялась внеочередная сессия маслихата по вопросу о досрочном прекращении полномочий депутата маслихата города Астаны Ерлана Каналимова. Во время сессии депутаты выдвинули на должность нового председателя - Табигата Зейнулкабдена. Его кандидатуру поддержали все депутаты.

В своей речи новый председатель маслихата поблагодарил коллег за проявленное доверие. Он отметил, что продолжит работать с остальными депутатами над поставленными ранее задачами.

На сайте маслихата Астаны указано, что Табигат Зейнулкабден родился 3 октября 1974 года в Павлодарской области. Имеет три высших образования. С 2016 года по сегодняшний день трудился в должности генерального директора ГКП на ПХВ "Астана су арнасы".

В 2015 году был награжден медалью "Ерен Еңбегi үшiн", а в 2022 году получил орден "Құрмет". Сообщается, что он владеет казахским, русским, испанским, английским языками. Женат, трое детей.

Напомним, на прошлой неделе Ерлан Каналимов покинул пост председателя маслихата Астаны в связи с переходом на другую работу - об этом он сообщил в соцсетях.

Ерлан Каналимов являлся председателем маслихата VII и VIII созывов. Весной 2023 года на сессии столичного маслихата депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2215464-izbran-novyy-glava-maslihata-astany/

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