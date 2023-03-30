Ерлан Каналимов сохранил за собой пост председателя столичного маслихата

Ерлан Каналимов. Фото: instagram.com/kanalimov

Единогласным решением депутатов маслихата восьмого созыва Ерлан Каналимов был избран секретарем маслихата города Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня, 30 марта, состоялась сессия столичного маслихата, в ходе которой была проведена процедура избрания секретаря. На эту должность предложили кандидатуру Ерлана Каналимова.

Отмечается, что депутаты единогласно проголосовали за него. Таким образом, он сохранил за собой пост секретаря столичного маслихата.

Ерлан Каналимов, как сообщается на официальном сайте маслихата Астаны, – выпускник института управления по специальности "Экономист", а также Казахстанско-Российского университета по направлению "Юриспруденция".

Свою трудовую деятельность начал со специалиста отдела организационно-контрольной и кадровой работы акима района "Сарыарка" Астаны.

В разные годы в числе прочих должностей руководил Управлением внутренней политики Астаны, занимал должности акима района Байқоныр, заместителя акима столицы, первого заместителя председателя столичного филиала партии Nur Otan.

Последняя занимаемая должность – председатель маслихата Астаны седьмого созыва.

Кроме того, сегодня на сессии маслихата были избраны председатели четырех постоянных комиссий:

Комиссию по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью возглавил Азамат Айтхожин ;

; Комиссию по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства – Кендебай Адамбеков;

Комиссию по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и ЖКХ – Владислав Сергеев ;

; Комиссию по вопросам социально-культурного развития – Аскар Смагулов.

Руководителем фракции партии Amanat единогласно был избран Берик Джакенов.

Сообщается, что в состав маслихата столицы входят 34 депутата:

12 депутатов от партии Amanat;

1 депутат от НПК;

1 депутат от казахстанской партии зеленых "Байтақ";

3 депутата от партии "Ақ Жол";

17 депутатов избраны по одномандатным избирательным округам.

В составе маслихата нового созыва 25 мужчин и 9 женщин. Самому молодому депутату 22 года, самому старшему – 63 года. Средний возраст депутатов – 46 лет.

Добавим, что маслихаты, согласно Конституции РК, – это местные представительные органы, которые выражают волю населения соответствующих административно-территориальных единиц и с учетом общегосударственных интересов определяют меры, необходимые для ее реализации, контролируют их осуществление.

Маслихаты избираются населением на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

Напомним, выборы в мажилис парламента и маслихаты прошли в Казахстане 19 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2014734-erlan-kanalimov-sohranil-za-soboy-post-predsedatelya-stolichnogo-maslihata/