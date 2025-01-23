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Председатель маслихата Астаны ушел с поста

Опубликовано:

Ерлан Каналимов
Ерлан Каналимов. Фото: instagram.com/kanalimov

Ерлан Каналимов покинул пост председателя маслихата Астаны в связи с переходом на другую работу - об этом он сообщил в соцсети, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Ерлана Каналимова.

"Уважаемые друзья! Моя деятельность в качестве председателя маслихата города Астаны VIII созыва завершена в связи с переходом на новое место работы", - пишет он, и выражает благодарность жителям города, доверившим ему должность, депутатам VII и VIII созывов маслихата за слаженную совместную работу, а также акиму Астаны и всем коллегам за поддержку и сотрудничество.

В комментариях казахстанцы желают Каналимову успехов на новом месте работы.

Напомним, Ерлан Каналимов являлся председателем маслихата VII и VIII созывов. Весной 2023 года на сессии столичного маслихата депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру.

Ерлан Каналимов, как сообщается на официальном сайте маслихата Астаны, – выпускник института управления по специальности "Экономист", а также Казахстанско-Российского университета по направлению "Юриспруденция".

Свою трудовую деятельность начал со специалиста отдела организационно-контрольной и кадровой работы акима района "Сарыарка" Астаны.

В разные годы в числе прочих должностей руководил Управлением внутренней политики Астаны, занимал должности акима района Байқоныр, заместителя акима столицы, первого заместителя председателя столичного филиала партии Nur Otan.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2214600-predsedatel-maslihata-astany-ushel-s-posta/

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