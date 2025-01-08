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Связанный с контрразведкой полковник получил должность в ДП Карагандинской области

Опубликовано:

Жанат Какажанов
Жанат Какажанов. Фото: instagram.com/policeofkaraganda

На должность заместителя начальника ДП Карагандинской области по цифровизации назначен полковник полиции Жанат Какажанов, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, приказом министра внутренних дел Республики Казахстан на должность заместителя начальника ДП Карагандинской области по цифровизации назначен полковник полиции Жанат Какажанов.

В органах внутренних дел служит с сентября 1998 года. С 2002 по 2024 года проходил службу на различных руководящих должностях Национальной гвардии Республики Казахстан, подразделений связи, информационной безопасности, противодействия техническим разведкам, защиты государственных секретов.

Ранее сообщалось, что в ДЧС Карагандинской области назначены новые заместители начальника. Все они имеют большой опыт службы в органах гражданской защиты.

Также стало известно, что подполковник полиции Акылбек Толеуов и полковник полиции Нуржан Байкулов назначены заместителями начальника Департамента полиции Алматинской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2209382-svyazannyy-s-kontrrazvedkoy-polkovnik-poluchil-dolzhnost-v-dp-karagandinskoy-oblasti/

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