Кого еще рассматривали на пост акима Туркестанской области

Премьер-министр Олжас Бектенов на встрече с активом Туркестанской области представил нового главу региона Нуралхана Кушерова, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале кабмина, премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель Администрации президента Айбек Дадебай приняли участие в собрании маслихата Туркестанской области.

Депутатам было зачитано письмо главы государства о выдвижении двух кандидатов на должность акима Туркестанской области. Предложены к рассмотрению Нуралхан Кушеров, заместитель акима Туркестанской области, и Мухит Турысбеков, аким Созакского района. Результаты открытого голосования подвела избирательная комиссия. 224 голоса депутатов из 288 отдано "за" Нуралхана Кушерова.

По итогам собрания маслихата соответствующим указом президента РК Кушеров Нуралхан Оралбаевич назначен акимом Туркестанской области.

Премьер-министр Олжас Бектенов на встрече с активом Туркестанской области поблагодарил Дархана Сатыбалды за внесенный вклад в развитие региона и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Были озвучены поставленные главой государства перед руководством области задачи.

В свете цели по укреплению экономики и повышению качества жизни населения, обозначенной в интервью газете Ana tili, в числе приоритетных направлений отмечены диверсификация экономики и переход на кластерное производство с созданием новых продуктивных рабочих мест, повышение инвестиционной привлекательности СЭЗ "TURAN" и региона в целом, раскрытие транспортно-логистического потенциала и наращивание развития АПК.

Ряд задач поставлены по обеспечению населения доступной и качественной питьевой водой и стабильными ценами на продовольствие, модернизации инженерной инфраструктуры.

"С учетом исторической и духовной значимости областного центра - Туркестана - особое внимание поручено уделить сохранению культурного наследия и укреплению связей между братскими народами тюркского мира, а также развитию туристической отрасли", - сообщили в правительстве.

Напомним, накануне стало известно, что депутатов маслихата Туркестанской области созывают на собрание для дачи согласия на назначение главы региона.

Сегодня в Акорде сообщили, что Дархан Сатыбалды освобожден от должности акима Туркестанской области. Он стал первым заместителем руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

Указом главы государства акимом Туркестанской области назначен Нуралхан Кушеров. До этого с января 2023 года он занимал пост заместителя главы региона.