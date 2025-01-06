Назначен аким Туркестанской области. Главой региона стал Нуралхан Кушеров, ранее занимавший пост заместителя акима области, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Кушеров Нуралхан Оралбаевич назначен акимом Туркестанской области", - говорится в тексте сообщения.

По информации официального сайта акимата Туркестанской области, до этого назначения Нуралхан Кушеров с января 2023 года занимал пост заместителя главы региона.

Он родился 20 декабря 1984 года в Шымкенте. Образование - высшее. В 2005 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова. В 2007 году - Казахский гуманитарно-юридический университет. Также учился в Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации в Москве. Специальности: экономист, финансы и кредит, юриспруденция.

Работал в ТОО "Береке" в Шымкенте, занимал различные должности в налоговых органах Астаны.

Был заместителем акима Шымкента, руководителем управления государственных доходов по Актау, главой департамента государственных доходов по Шымкенту и по Атырауской области.

Напомним, ранее должность акима Туркестанской области занимал Дархан Сатыбалды, который сегодня был назначен первым заместителем руководителя Администрации президента РК.