Назначен глава новосозданного комитета при МЧС

Джунисбеков Серик Турсыналиевич назначен на должность председателя Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций при МЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

"Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Джунисбеков Серик Турсыналиевич назначен на должность председателя Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций Министерства", – говорится в сообщении на сайте правительства.

Родился в городе Таразе в 1981 году. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати.

Трудовую деятельность начал в 2002 г. следователем Управления внутренних дел Жамбылской области.

2003-2007 гг. – специалист-следователь, старший следователь Департамента внутренних дел Жамбылской области.

С 2007 по 2010 гг. работал в структуре Научно-исследовательского института Академии МВД РК.

2010-2018 гг. – начальник отдела, заместитель начальника Штаб-управления, заместитель начальника, начальник Управления административной полиции, заместитель начальника ДВД Жамбылской области.

В 2019 г. был заместителем начальника Алматинской академии МВД РК.

2019-2021 гг. – первый заместитель начальника Департамента полиции Алматинской области.

2021-2023 гг. – первый заместитель начальника, начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

2023-2024 гг. – начальник Костанайской академии МВД РК.

В 2024 г. – начальник Департамента МЧС РК.

С августа 2024 г. по настоящее время – и.о. председателя Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК.

Сам комитет, напомним, был создан в середине этого лета.