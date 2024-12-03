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Назначение скандального экс-акима Павлодара Ануара Кумпекеева главой Кокшетау объяснил Ахметжанов

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Ануар Кумпекеев
Ануар Кумпекеев. Фото: акимат Акмолинской области

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК прокомментировал назначение Ануара Кумпекеева акимом Кокшетау, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что Ануар Кумпекеев в бытность акимом Павлодара вызвал резонанс касательно планов по приобретению жилья и эбеновой мебели для акимата. В этой связи они поинтересовались, может ли глава региона прокомментировать свое решение и не было ли других кандидатов на эту должность.

"Никаких правовых препятствий для назначения Кумпекеева акимом города не имеется. Его кандидатура прошла согласование со всеми инстанциями, кроме того, я хотел бы сказать, что он был уволен по собственному желанию там (в Павлодаре - прим. ред.) и сегодня при назначении учитывались его образование, профессиональные качества. Как вы знаете, он 7 лет работал в городе Степногорске, из них 4 года - акимом Степногорска, хорошо знает жилищно-коммунальное хозяйство, год назад я не знал о его существовании, но когда 7 декабря в прошлом году произошла авария, жители вспомнили его и какие меры принимали, и мы начали изучать его кандидатуру", - сказал Марат Ахметжанов.

У Кумпекеева, по словам главы региона, также есть опыт работы в Центре модернизации ЖКХ.

"Имеет хорошее образование. Далее я хочу сказать, что в этом году с учетом того, что мы начинаем строительство ТЭЦ и других инженерных сооружений города Кокшетау, приняли такое решение. Он, в принципе, по молодости, возможно, совершил какие-то (поступки – прим. ред.), надо сказать, во-первых, что он не приобретал - это было объявление, которое сам же потом отменил, поэтому никаких правовых последствий для назначения акимом города Кокшетау не имеется", - резюмировал Ахметжанов.

Напомним, 9 ноября стало известно, что новым акимом Кокшетау стал Ануар Кумпекеев. Его утвердили на должность распоряжением акима Акмолинской области по согласованию с Администрацией президента Республики Казахстан и с согласия городского маслихата.

В предыдущем своем назначении экс-аким Павлодара и Степногорска Ануар Кумпекеев стал советником акима Акмолинской области.

Согласно сайту акимата региона, Ануар Каиргельдыевич Кумпекеев окончил Московский государственный университет имени Ломоносова по квалификации "бакалавр экономики", в 2007 году получил степень магистра экономической политики в Брэдфордском университете в Великобритании, выпускник международной стипендии президента "Болашак".

Трудовую деятельность начал в сентябре 2005 года ведущим специалистом Департамента экономики и финансов министерства здравоохранения Республики Казахстан.

С октября 2007 года работал директором департамента стратегического развития, директором департамента маркетинга и коммерциализации РГП «Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан».

С сентября 2008 года работал на различных руководящих должностях в коммерческих структурах.

С декабря 2009 года директор департамента АО "Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ", с июля 2011 года член правления – управляющий директор.

С июля 2012 года занимал должности заместителя акима города Степногорск Акмолинской области, с мая 2015 года - акима города Степногорска, с августа 2018 года - акима города Павлодар.

С октября 2019 года являлся советником председателя правления АО "Транстелеком".

С октября 2020 года по август 2024 года работал заместителем председателя правления АО "Транстелеком".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2195579-naznachenie-skandalnogo-eks-akima-pavlodara-anuara-kumpekeeva-glavoy-kokshetau-obyasnil-ahmetzhanov/

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