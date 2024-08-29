Экс-аким Павлодара Ануар Кумпекеев получил должность в Акмолинской области

Экс-аким Павлодара и Степногорска Ануар Кумпекеев стал советником акима Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

На сайте акимата Акмолинской области сообщается, что глава региона Марат Ахметжанов представил нового советника. Им стал Ануар Кумпекеев.

Ануар Кумпекеев окончил Московский государственный университет имени Ломоносова по квалификации "Бакалавр экономики", в 2007 году получил степень магистра экономической политики в Брэдфордском университете в Великобритании. Он выпускник международной стипендии президента "Болашак".

Трудовую деятельность начал в сентябре 2005 года ведущим специалистом Департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения РК. С октября 2007 года работал директором департамента стратегического развития, директором департамента маркетинга и коммерциализации РГП "Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан".

С сентября 2008 года работал на различных руководящих должностях в коммерческих структурах. С декабря 2009 года директор департамента АО "Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ", с июля 2011 года член правления - управляющий директор.

С июля 2012 года занимал должности заместителя акима города Степногорск Акмолинской области, с мая 2015 года - акима города Степногорска, с августа 2018 года - акима города Павлодар.

С октября 2019 года являлся советником председателя правления АО "Транстелеком". С октября 2020 года по настоящее время работал заместителем председателя правления АО "Транстелеком".

Отметим, что Ануар Кумпекеев покинул должность акима Павлодара со скандалом. Тогда в СМИ писали о возмущении местных жителей расточительностью городских властей. Последней каплей горожан стало приобретение акиматом квартиры почти за 50 млн тенге. Отмечалось, что в доме четыре этажа и четыре квартиры, имеется подземный паркинг.

Позже в акимате объяснили покупку, уточнив, что считать стоить лишь жилую площадь, которая составляет лишь 92 квадрата.

После этого уже экс-аким Павлодарской области на одном из совещаний поднял вопрос приобретения квартиры стоимостью почти 50 миллионов тенге. Такую покупку Булат Бакауов назвал неэффективным расходованием бюджетных средств, Кумпекеев получил строгий выговор.

После политик Амиржан Косанов высказал мнение, что приобретение дорогостоящей жилплощади говорит о нескромных амбициях молодого градоначальника.

"Молодой человек учился в западном вузе, он должен понимать, что такого рода деяние в той же Англии или Германии - это стоит поста. Скромность у нашей власти, ее никогда и не было, и ее не хватало всегда", - заявил Амиржан Косанов.

А в июле 2019 года аким Павлодарской области на аппаратном совещании заявил о своем недоверии к Ануару Кумпекееву. Булат Бакауов отправил письмо в адрес администрации президента.