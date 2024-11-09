Назначен новый аким Кокшетау - им стал Ануар Кумпекеев. Глава региона представил нового градоначальника, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Акмолинской области.

"Распоряжением акима Акмолинской области от 9 ноября 2024 года по согласованию с Администрацией президента Республики Казахстан и с согласия городского маслихата им стал Ануар Каиргельдинович Кумпекеев", - говорится в сообщении.

Глава региона Марат Ахметжанов поручил своевременно реализовать запланированные проекты для решения вопроса дефицита и повышения надежности электроснабжения города и активизировать работы по строительству и выкупу жилья. Кроме того, в этом году будет уделено пристальное внимание городу Кокшетау, как областному центру.

"Предстоит большая работа по решению проблемных вопросов и реализации новых проектов. Поэтому от Вас потребуется не только оперативное принятие решений, но и самое главное все они должны быть эффективные", - сказал аким области.

В завершение встречи Марат Ахметжанов пожелал Ануару Кумпекееву успехов в реализации всех возложенных задач на благо жителей города.

Согласно сайту акимата региона, Ануар Каиргельдыевич Кумпекеев окончил Московский государственный университет имени Ломоносова по квалификации «бакалавр экономики», в 2007 году получил степень магистра экономической политики в Брэдфордском университете в Великобритании, выпускник международной стипендии президента "Болашак".

Трудовую деятельность начал в сентябре 2005 года ведущим специалистом Департамента экономики и финансов министерства здравоохранения Республики Казахстан.

С октября 2007 года работал директором департамента стратегического развития, директором департамента маркетинга и коммерциализации РГП «Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан».

С сентября 2008 года работал на различных руководящих должностях в коммерческих структурах.

С декабря 2009 года директор департамента АО "Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ", с июля 2011 года член правления – управляющий директор.

С июля 2012 года занимал должности заместителя акима города Степногорск Акмолинской области, с мая 2015 года - акима города Степногорска, с августа 2018 года - акима города Павлодар.

С октября 2019 года являлся советником председателя правления АО "Транстелеком".

С октября 2020 года по август 2024 года работал заместителем председателя правления АО "Транстелеком".