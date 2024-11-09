Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Назначен новый аким Кокшетау

Опубликовано:

Ануар Кумпекеев
Ануар Кумпекеев. Фото: акимат Акмолинской области

Назначен новый аким Кокшетау - им стал Ануар Кумпекеев. Глава региона представил нового градоначальника, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Акмолинской области.

"Распоряжением акима Акмолинской области от 9 ноября 2024 года по согласованию с Администрацией президента Республики Казахстан и с согласия городского маслихата им стал Ануар Каиргельдинович Кумпекеев", - говорится в сообщении.

Глава региона Марат Ахметжанов поручил своевременно реализовать запланированные проекты для решения вопроса дефицита и повышения надежности электроснабжения города и активизировать работы по строительству и выкупу жилья. Кроме того, в этом году будет уделено пристальное внимание городу Кокшетау, как областному центру.

"Предстоит большая работа по решению проблемных вопросов и реализации новых проектов. Поэтому от Вас потребуется не только оперативное принятие решений, но и самое главное все они должны быть эффективные", - сказал аким области.

В завершение встречи Марат Ахметжанов пожелал Ануару Кумпекееву успехов в реализации всех возложенных задач на благо жителей города.

Согласно сайту акимата региона, Ануар Каиргельдыевич Кумпекеев окончил Московский государственный университет имени Ломоносова по квалификации «бакалавр экономики», в 2007 году получил степень магистра экономической политики в Брэдфордском университете в Великобритании, выпускник международной стипендии президента "Болашак".

Трудовую деятельность начал в сентябре 2005 года ведущим специалистом Департамента экономики и финансов министерства здравоохранения Республики Казахстан.

С октября 2007 года работал директором департамента стратегического развития, директором департамента маркетинга и коммерциализации РГП «Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан».

С сентября 2008 года работал на различных руководящих должностях в коммерческих структурах.

С декабря 2009 года директор департамента АО "Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ", с июля 2011 года член правления – управляющий директор.

С июля 2012 года занимал должности заместителя акима города Степногорск Акмолинской области, с мая 2015 года - акима города Степногорска, с августа 2018 года - акима города Павлодар.

С октября 2019 года являлся советником председателя правления АО "Транстелеком".

С октября 2020 года по август 2024 года работал заместителем председателя правления АО "Транстелеком".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2185185-naznachen-novyy-akim-kokshetau/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie