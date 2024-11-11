Назначен новый аким города Косшы

В Косшы назначили нового акима. Распоряжением акима Акмолинской области вместо Гайдара Касенова пост занял Азамат Капышев, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщает пресс-служба акимата города Косшы, распоряжением акима Акмолинской области от 11 ноября 2024 года на основании заявления аким города Косшы Гайдар Касенов освобожден от занимаемой должности.

"Распоряжением акима Акмолинской области от 11 ноября 2024 года по согласованию с Администрацией президента Республики Казахстан и с согласия депутатов маслихата акимом города Косшы назначен Азамат Капышев", - говорится в сообщении акимата в Instagram.

Представляя активу нового акима города Косшы, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил, что Азамат Капышев является грамотным и квалифицированным руководителем с высокими профессиональными качествами.

Перед новым руководством пристоличного города поставлены задачи в сферах жилищно-коммунального хозяйства, в том числе водообеспечения, электро- и теплоснабжения и инфраструктуры.

Глава региона также поручил держать на личном контроле ввод всех запланированных объектов и не допускать их срыв. Поручено благополучно и бесперебойно провести отопительный сезон.

В завершение встречи Марат Ахметжанов пожелал успехов в реализации возложенных задач, а также выразил благодарность бывшему акиму города Косшы Гайдару Касенову за проделанную работу.

Напомним, Гайдар Касенов был назначен акимом Косшы в августе 2021 года.

Азамат Есимович Капышев, как сообщается в ИС "Параграф", родился в 1978 году в Зерендинском районе Акмолинской области. Образование получил в Карагандинском юридическом институте МВД РК.

В 2003-2011 годы работал заведующим сектором отдела организационно-контрольной и кадровой работы в аппарате сената парламента РК, затем в аппарате мажилиса парламента РК.

В 2011-2017 годы - инспектор, заведующий сектором отдела государственной службы и кадровой политики администрации президента РК, заведующий сектором пресс-службы президента РК.

С 2017 по 2018 год занимал пост акима Зерендинского района.

С 2018 года по июль 2019 года - заместитель руководителя аппарата акима Акмолинской области.

С июля 2019 года по январь 2024 года - руководитель аппарата акима Акмолинской области.