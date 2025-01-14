Айбек Сыдыков назначен вице-министром культуры и информации

Айбек Жексеналыевич Сыдыков назначен на должность вице-министра культуры и информации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщает официальный информационный ресурс правительства РК в Telegram-канале, постановлением Сыдыков Айбек Жексеналыевич назначен на должность вице-министра культуры и информации.

Как сообщается на сайте правительства, Айбек Сыдыков родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 2006 году экскурсоводом в КГКП "Музей истории города Алматы".

В 2007-2015 годы - научный сотрудник, заместитель директора, директор КГКП "Музей истории города Алматы".

В 2015-2016 годы - директор КГКП "Объединение музеев города Алматы".

В 2016-2022 годы - руководитель музейного отдела, заместитель директора РГКП "Государственный музей "Центр сближения культур".

С 2022 года по настоящее время занимал пост заместителя директора ГРКП "Национальный музей Республики Казахстан" Комитета культуры Министерства культуры и информации РК.

В конце октября прошлого года сообщалось, что Ербол Аликулов уволился с должности вице-министра культуры и информации. Он проработал на этой должности меньше года.