Айбек Сыдыков назначен вице-министром культуры и информации
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Айбек Жексеналыевич Сыдыков назначен на должность вице-министра культуры и информации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.
Как сообщает официальный информационный ресурс правительства РК в Telegram-канале, постановлением Сыдыков Айбек Жексеналыевич назначен на должность вице-министра культуры и информации.
Как сообщается на сайте правительства, Айбек Сыдыков родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби.
Трудовую деятельность начал в 2006 году экскурсоводом в КГКП "Музей истории города Алматы".
В 2007-2015 годы - научный сотрудник, заместитель директора, директор КГКП "Музей истории города Алматы".
В 2015-2016 годы - директор КГКП "Объединение музеев города Алматы".
В 2016-2022 годы - руководитель музейного отдела, заместитель директора РГКП "Государственный музей "Центр сближения культур".
С 2022 года по настоящее время занимал пост заместителя директора ГРКП "Национальный музей Республики Казахстан" Комитета культуры Министерства культуры и информации РК.
В конце октября прошлого года сообщалось, что Ербол Аликулов уволился с должности вице-министра культуры и информации. Он проработал на этой должности меньше года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2188788-aybek-sydykov-naznachen-vice-ministrom-kultury-i-informacii/