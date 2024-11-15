Нового заместителя главнокомандующего представили в Нацгвардии

Еркебулан Хамидуллин назначен заместителем главнокомандующего Национальной гвардией МВД по тылу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

Как сообщается в Telegram-канале Нацгвардии, Еркебулан Хамидуллин назначен заместителем главнокомандующего Национальной гвардией МВД по тылу приказом министра внутренних дел полковник по согласованию с аппаратом президента.

Сообщается, что вновь назначенного офицера личному составу главного командования представил главнокомандующий Нацгвардии Ансаган Балтабеков.

"Полковник Хамидуллин - опытный офицер, прошедший серьезную школу службы в специальных государственных органах. Его профессионализм, преданность делу и высокие моральные качества не вызывают сомнений. Уверен, что Еркебулан Казбекович внесет значительный вклад в развитие тылового обеспечения наших войск. Поздравляю его с назначением и желаю успехов в новой должности", - сказал Ансаган Балтабеков.

В Нацгвардии добавили, что Хамидуллин является кавалером ордена "Айбын" II степени и до назначения на эту должность с 2005 года он прошел служебный путь на различных офицерских должностях в специальных государственных органах.

Напомним, в сентябре текущего года Касым-Жомарт Токаев провел перестановки в силовых ведомствах. Тогда был назначен главнокомандующий Нацгвардией Ансаган Балтабеков.

До этого Токаев провел кадровые перестановки в руководстве Комитета Национальной безопасности.

Национальная гвардия МВД РК, как указано на официальном сайте, входит в единую систему органов внутренних дел Казахстан и предназначена для обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных посягательств.