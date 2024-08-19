Назначен заместитель начальника полиции Павлодарской области

Жандос Орумбаев назначен заместителем начальника Департамента полиции Павлодарской области по кадровой работе. Его представил глава ведомства Василий Скляр, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Руководству и личному составу ДП Павлодарской области представлен полковник полиции Жандос Орумбаев, назначенный приказом министра внутренних дел РК заместителем начальника департамента по кадровой работе.

Ранее он занимал должность начальника Центрального отдела полиции УП Павлодара.

Василий Скляр подчеркнул большой опыт его работы в этом направлении и отметил, что предстоит работа по нововведениям, разработанным министерством и внедряемым в практическую деятельность территориальных подразделений полиции региона. Он также пожелал успехов на новом месте работы.

Напомним, в июне этого года Сафуан Жампейсов также был назначен заместителем начальника Департамента полиции Павлодарской области. Ранее он занимал равнозначную должность в ДП области Ұлытау.

В июле стало известно, что назначены еще два заместителя начальника Департамента полиции Павлодарской области. Ими стали Каиржан Шакаргалиев и Вячеслав Ипатов. Первый до этого занимал должность начальника управления полиции Экибастуза, второй - начальника управления информатизации и связи ДП Павлодарской области.