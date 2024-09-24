Назначен новый начальник полиции Жамбылской области и его заместители

Назначен новый начальник ДП Жамбылской области и его заместители. Ведомство возглавил Бахытжан Малыбаев, ранее занимавший пост начальника ДП на транспорте, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, новым начальником ДП Жамбылской области назначен Бахытжан Малыбаев, ранее возглавлявший департамент полиции на транспорте.

На должность первого заместителя начальника ДП региона назначен Максат Канапяев, а заместителями стали Бауыржан Жанаев, Жайдарбек Куттыбаев и Мухтар Аманбеков.

"Министерство внутренних дел продолжает принимать меры по оптимизации работы полиции и повышению ее эффективности, нацеливаясь на улучшение безопасности и порядка в регионе", - отметили в ведомстве.

Как указывается на официальном сайте ДП на транспорте, Бахытжан Малыбаев родился 23 июля 1969 года в селе Кызылтас Кордайского района Жамбылской области.

В 1995 году окончил Жамбылскую специальную среднюю школу милиции МВД РК, в 1998 году - Карагандинскую высшую школу милиции государственного следственного комитета, в 1999 году - Алматинский юридический институт МВД РК.

Начал службу в органах внутренних дел в 1990 году.

С 1990 по 2016 годы проходил службу в органах внутренних дел на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава.

С 01.01.2016 года - начальник местной полицейской службы ДВД Астаны.

С 05.09.2018 года до 22.05.2019 года - заместитель начальника ДП Нур-Султана.

С 22.05.2019 года - первый заместитель начальника ДП Астаны.

С 28.11.2022 года по настоящее назначение - начальник ДП на транспорте МВД РК.

Напомним, ранее стало известно, что начальник ДП Жамбылской области Арманбек Баймурзин и его заместители Курмет Мажикенов, Нуржан Рахметуллаев, Канат Сматов, Бауыржан Удергенов освобождены от занимаемых должностей.