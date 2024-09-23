Назначен новый начальник полиции Шымкента

На должность начальника Департамента полиции города Шымкента назначен Алмасбеков Нурлан Сейсетаевич, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, по согласованию с Администрацией президента приказом министра на должность начальника Департамента полиции Шымкента назначен Алмасбеков Нурлан Сейсетаевич.

В ведомстве отметили большой опыт работы нового руководителя на различных ответственных должностях, а также его высокий профессионализм. Отмечается, что Нурлан Алмасбеков ранее занимал должность первого заместителя начальника департамента полиции города Алматы.

Нурлан Алмасбеков, согласно информации на официальном сайте Департамента полиции Алматы, родился 27 ноября 1967 года рождения. Был курсантом Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны имени Ю.В.Андропова

В правоохранительных органах мегаполиса работает с 1993 года. В разные годы занимал должности начальника Управления общественной безопасности ДВД Алматы, главы Управления внутренних дел Ауэзовского района ДВД города, начальника Управления административной полиции Алматы, заместителя начальника ДВД Алматинской области, первого заместителя начальника Департамента полиции Алматинской области.

С 2019 года по настоящее время занимал должность первого заместителя начальника департамента полиции Алматы.

До этого полицейское ведомство в мегаполисе возглавлял Думан Таев. Он зачислен в распоряжение. Он руководил ведомством с августа прошлого года по сегодняшний день.