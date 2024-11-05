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Казбек Ташимов возглавил комитет в МСХ

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Казбек Ташимов
Казбек Ташимов. Фото: сайт Комитета ветеринарии и надзора РК

Новым председателем комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза назначен Казбек Ташимов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства.

На сайте Минсельхоза сообщается, что министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров представил нового председателя комитета ветеринарного контроля и надзора - им назначен Ташимов Казбек Казиханович.

До назначения Казбек Ташимов занимал должность заместителя председателя комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК. Сообщается, что он родился в 1980 году в селе Каменка Таскалинского района Западно-Казахстанской области.

Трудовую деятельность начал в 2002 году ведущим специалистом Таскалинского районного территориального управления МСХ РК. В период с 2005 по 2011 годы занимал различные должности в аппарате акима Таскалинского района ЗКО.

С 2011 года возглавлял отдел ветеринарии управления сельского хозяйства ЗКО, в 2015 году назначен руководителем управления ветеринарии ЗКО.

C 2017 по 2021 годы работал заместителем руководителя управления ветеринарии ЗКО. С 2021 по 2024 годы возглавлял управление сельского хозяйства Мангистауской области.

Недавно сенатор Арман Утегулов заявил, что еще в 2021 году президент поручил правительству реформировать систему ветеринарии, в том же году была принята концепция развития АПК до 2030 года. Однако данные меры, по словам депутата, не отразились на эпидситуации, она все еще вызывает обеспокоенность.

Напомним, сегодня в Антикоре сообщили, что завершено расследование в отношении председателя другого комитета МСХ - государственной инспекции в агропромышленном комплексе. Кроме того, было показано видео.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2183396-naznachen-novyy-predsedatel-komiteta-veterinarnogo-kontrolya/

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