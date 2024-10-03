Денис Шипп избран судьей Верховного суда
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Депутаты сената на заседании проголосовали за представленную президентом кандидатуру Дениса Шиппа на должность судьи Верховного суда, передает корреспондент NUR.KZ.
Как отметили на заседании, кандидатуру Шиппа Дениса Алексеевича представил президент Касым-Жомарт Токаев. Депутаты сената предложение поддержали.
"Постановление принято. Денис Алексеевич, поздравляем с избранием на должность судьи Верховного суда", - сказал после голосования спикер сената Маулен Ашимбаев.
Отметим, по информации ИПС "Юрист", Денис Шипп родился 27 февраля 1968 года в Петропавловске.
Окончил Омский государственный университет по специальности "Правоведение", а также Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика Королева.
Работал переводчиком английского языка.
С 2006 по 2011 год был судьей специализированного финансового суда Алматы.
С 2011 по 2015 год - председатель специализированного финансового суда Алматы.
С 2015 по 2021 год - судья Верховного суда РК, член Специализированной судебной коллегии.
С июля 2021 года Денис Шипп занимал пост председателя Высшего Судебного Совета. 19 сентября указом президента был освобожден от этой должности.
Добавим, что, согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", Верховный суд является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, осуществляет функции кассационной инстанции по отношению к ним и дает разъяснения по вопросам судебной практики посредством принятия нормативных постановлений.
Верховный суд:
- рассматривает судебные дела и материалы, отнесенные к его подсудности;
- изучает судебную практику и по итогам ее обобщения рассматривает вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия судами республики;
- принимает нормативные постановления, постановления;
- осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.
Верховный суд состоит из председателя и судей. Общее число судей Верховного суда устанавливается президентом Республики Казахстан по представлению председателя Верховного суда.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2169112-denis-shipp/
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