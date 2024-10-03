Денис Шипп избран судьей Верховного суда

Депутаты сената на заседании проголосовали за представленную президентом кандидатуру Дениса Шиппа на должность судьи Верховного суда, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили на заседании, кандидатуру Шиппа Дениса Алексеевича представил президент Касым-Жомарт Токаев. Депутаты сената предложение поддержали.

"Постановление принято. Денис Алексеевич, поздравляем с избранием на должность судьи Верховного суда", - сказал после голосования спикер сената Маулен Ашимбаев.

Отметим, по информации ИПС "Юрист", Денис Шипп родился 27 февраля 1968 года в Петропавловске.

Окончил Омский государственный университет по специальности "Правоведение", а также Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика Королева.

Работал переводчиком английского языка.

С 2006 по 2011 год был судьей специализированного финансового суда Алматы.

С 2011 по 2015 год - председатель специализированного финансового суда Алматы.

С 2015 по 2021 год - судья Верховного суда РК, член Специализированной судебной коллегии.

С июля 2021 года Денис Шипп занимал пост председателя Высшего Судебного Совета. 19 сентября указом президента был освобожден от этой должности.

Добавим, что, согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", Верховный суд является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, осуществляет функции кассационной инстанции по отношению к ним и дает разъяснения по вопросам судебной практики посредством принятия нормативных постановлений.

Верховный суд:

рассматривает судебные дела и материалы, отнесенные к его подсудности;

изучает судебную практику и по итогам ее обобщения рассматривает вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия судами республики;

принимает нормативные постановления, постановления;

осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.

Верховный суд состоит из председателя и судей. Общее число судей Верховного суда устанавливается президентом Республики Казахстан по представлению председателя Верховного суда.