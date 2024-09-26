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Назначен глава одного из новосозданных комитетов при Минюсте

Опубликовано:

Шолпан Абдреева
Шолпан Абдреева: t.me/ukimet_points

Шолпан Абдреева получила новую должность в Министерстве юстиции РК, заявили сегодня в пресс-службе правительства Казахстана, передает NUR.KZ.

"Приказом министра юстиции Абдреева Шолпан Токтаровна назначена на должность председателя комитета по правам интеллектуальной собственности ведомства", - говорится в сообщении.

На сайте Минюста сообщается, что Абдреева с 2001 года начала карьеру в области интеллектуальной собственности в качестве головного офиса по регистрации прав на произведения, взаимодействие с территориальными органами юстиции департамента по обеспечению государственной политики в области авторского права и смежных прав Комитета по правам интеллектуальной собственности министерства юстиции Республики Казахстан;

До 2016 года занимала руководящие должности в Комитете по правам интеллектуальной собственности, а затем - в департаменте по правам интеллектуальной собственности министерства юстиции РК.

В период с 2016 по 2020 год занимала руководящие должности в Евразийской патентной организации.

С 2020 по 2022 год - юрист по интеллектуальным правам в частном секторе.

Указом президента в 2022 году была назначена судьей суда города Астаны.

С мая 2023 года занимала пост директора департамента по правам интеллектуальной собственности министерства юстиции.

Стоит напомнить, что летом этого года сразу три новых комитета появились при Минюсте Казахстана: комитет по правам интеллектуальной собственности, комитет принудительного исполнения, комитет регистрационной службы и организации юридических услуг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2166199-sholpan-abdreeva-poluchila-novuyu-dolzhnost-v-minyuste/

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