Сархат Бейсенова назначена главным государственным санврачом Казахстана
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Новым главным государственным санврачом Казахстана назначена Сархат Бейсенова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.
"Постановлением правительства Республики Казахстан Бейсенова Сархат Сагинтаевна назначена на должность председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения - главного государственного санитарного врача РК", - сообщает пресс-служба правительства.
Согласно информации на сайте, Сархат Бейсенова родилась в 1972 году в Акмолинской области. Окончила Карагандинский государственный медицинский институт, Университет Туран-Астана.
Трудовую деятельность начала в 1989 году санитаркой в Акмолинском областном онкологическом диспансере.
В 1996-1998 годы - врач-эпидемиолог Санитарно-эпидемиологической станции Акмолы.
1998-1999 годы - врач-эпидемиолог Акмолинского областного Управления внутренних дел.
1999-2002 годы - врач-эпидемиолог, заведующий эпидемиологическим отделом Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора Астаны.
2002-2007 годы - начальник отдела Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны.
2007-2009 годы - заместитель директора Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора - заместитель Главного санитарного врача Астаны.
2009-2014 годы - заместитель директора, директор Департамента по Астане Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК.
2014-2015 годы - руководитель Департамента по защите прав потребителей Астаны Агентства РК по защите прав потребителей.
2015-2017 годы - заместитель руководителя Департамента по защите прав потребителей г. Астаны Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК.
2017-2019 годы - заместитель руководителя Департамента охраны общественного здоровья Астаны Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК.
2019-2020 годы - заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Астаны Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения.
Напомним, до этого должность главного санврача Казахстана занимала уже бывший вице-министр Айжан Есмагамбетова. Она покинула пост в связи с переходом на другую должность. Эту должность она занимала с февраля 2022 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2162235-glavnym-gosudarstvennym-sanvrachom-naznachena-sarhat-beysenova/