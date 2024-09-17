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Сархат Бейсенова назначена главным государственным санврачом Казахстана

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Сархат Бейсенова
Сархат Бейсенова. Фото: primeminister.kz

Новым главным государственным санврачом Казахстана назначена Сархат Бейсенова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Бейсенова Сархат Сагинтаевна назначена на должность председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения - главного государственного санитарного врача РК", - сообщает пресс-служба правительства.

Согласно информации на сайте, Сархат Бейсенова родилась в 1972 году в Акмолинской области. Окончила Карагандинский государственный медицинский институт, Университет Туран-Астана.

Трудовую деятельность начала в 1989 году санитаркой в Акмолинском областном онкологическом диспансере. 

В 1996-1998 годы - врач-эпидемиолог Санитарно-эпидемиологической станции Акмолы.

1998-1999 годы - врач-эпидемиолог Акмолинского областного Управления внутренних дел.

1999-2002 годы - врач-эпидемиолог, заведующий эпидемиологическим отделом Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора Астаны.

2002-2007 годы - начальник отдела Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны.

2007-2009 годы - заместитель директора Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора - заместитель Главного санитарного врача Астаны.

2009-2014 годы - заместитель директора, директор Департамента по Астане Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК.

2014-2015 годы - руководитель Департамента по защите прав потребителей Астаны Агентства РК по защите прав потребителей.

2015-2017 годы - заместитель руководителя Департамента по защите прав потребителей г. Астаны Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК.

2017-2019 годы - заместитель руководителя Департамента охраны общественного здоровья Астаны Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК. 

2019-2020 годы - заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Астаны Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения.

Напомним, до этого должность главного санврача Казахстана занимала уже бывший вице-министр Айжан Есмагамбетова. Она покинула пост в связи с переходом на другую должность. Эту должность она занимала с февраля 2022 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2162235-glavnym-gosudarstvennym-sanvrachom-naznachena-sarhat-beysenova/

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