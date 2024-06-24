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Назначен новый заместитель начальника ДП Павлодарской области

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Сафуан Жампейсов
Сафуан Жампейсов. Фото: ДП Павлодарской области

Сафуан Жампейсов назначен заместителем начальника Департамента полиции Павлодарской области. Его коллективу представил глава ведомства Василий Скляр, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Руководству и личному составу департамента представлен подполковник полиции Жампейсов Сафуан Ашмуханович, назначенный приказом министра внутренних дел РК заместителем начальника по следствию ДП Павлодарской области.

Ранее он занимал равнозначную должность в ДП области Ұлытау.

Василий Скляр подчеркнул его большой опыт в данном направлении. Также начальник ДП Павлодарской области отметил, что предстоит работа по нововведениям, разработанным МВД и внедряемым в практическую деятельность территориальных подразделений полиции.

Напомним, Василий Скляр возглавил Департамент полиции Павлодарской области в январе 2022 года. До этого он руководил управлением полиции Экибастуза.

По данным официального сайта, Департамент полиции Павлодарской области является территориальным подразделением Министерства внутренних дел Республики Казахстан, осуществляющим руководство органами и подразделениями внутренних дел на территории региона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2123139-naznachen-novyy-zamestitel-nachalnika-dp-pavlodarskoy-oblasti/

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