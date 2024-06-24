Назначен новый заместитель начальника ДП Павлодарской области

Сафуан Жампейсов назначен заместителем начальника Департамента полиции Павлодарской области. Его коллективу представил глава ведомства Василий Скляр, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Руководству и личному составу департамента представлен подполковник полиции Жампейсов Сафуан Ашмуханович, назначенный приказом министра внутренних дел РК заместителем начальника по следствию ДП Павлодарской области.

Ранее он занимал равнозначную должность в ДП области Ұлытау.

Василий Скляр подчеркнул его большой опыт в данном направлении. Также начальник ДП Павлодарской области отметил, что предстоит работа по нововведениям, разработанным МВД и внедряемым в практическую деятельность территориальных подразделений полиции.

Напомним, Василий Скляр возглавил Департамент полиции Павлодарской области в январе 2022 года. До этого он руководил управлением полиции Экибастуза.

По данным официального сайта, Департамент полиции Павлодарской области является территориальным подразделением Министерства внутренних дел Республики Казахстан, осуществляющим руководство органами и подразделениями внутренних дел на территории региона.