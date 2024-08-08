Назначен заместитель акима Акмолинской области

Мурат Балпан назначен заместителем акима Акмолинской области по сельскому хозяйству. Ранее он занимал должность главы Аршалынского района, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Мурат Балпан - уроженец Аккольского района Акмолинской области.

Окончил Карагандинский государственный технический университет, Кокшетауский университет им. Мырзахметова и Омскую гуманитарно-техническую академию.

Трудовую деятельность начал в 1989 году рабочим стройучастка совхоза "Хлебороб" Аккольского района.

В разные годы занимал должности заместителя акима Аккольского района, начальника Межрегиональной инспекции Агентства РК по защите конкуренции по Костанайской и Северо-Казахстанской областям, акима Буландынского и Жаркаинского районов, руководителя Управления сельского хозяйства Акмолинской области, секретаря Акмолинского областного маслихата.

До настоящего назначения был акимом Аршалынского района.

Напомним, также сегодня Айгуль Маликова была назначена на должность заместителя акима Павлодарской области по вопросам идеологии. Ранее она работала исполнительным секретарем ПОФ ОО "Партия AMANAT".

В июле этого года акимам Ерейментауского и Жаркаинского районов Акмолинской области Нурлану Мукатову и Жанболату Хамитову объявили строгий выговор. Первому - из-за отсутствия надлежащей работы по вывозу мусора. Второму - за ненадлежащее исполнение ряда поручений, данных акимом региона Маратом Ахметжановым, по ликвидации последствий паводка.