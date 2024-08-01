Нового акима назначили в Кызылорде

В Кызылорде вновь сменился аким. Сегодня на пост градоначальника был назначен Нуржан Ахатов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

"Акимом Кызылорды назначен Ахатов Нуржан Сабитович", - говорится в сообщении акимата области в Facebook.

Как сообщается на сайте областного акимата, Ахатов родился в 1978 году в Шиелийском районе Кызылординской области. Высшее образование. В 1999 году окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата по специальности "Экономист-бухгалтер", в 2006 - году-Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности специалиста-снабженца вычислительного центра по статистике Кызылординской области.

С 2022 года был акимом Шиелийского района.

Напомним, в январе этого года Серика Кожаниязова назначили акимом Кызылорды. До этого он занимал должность первого заместителя главы Кызылординской области.