Нового акима назначили в Кызылорде
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В Кызылорде вновь сменился аким. Сегодня на пост градоначальника был назначен Нуржан Ахатов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.
"Акимом Кызылорды назначен Ахатов Нуржан Сабитович", - говорится в сообщении акимата области в Facebook.
Как сообщается на сайте областного акимата, Ахатов родился в 1978 году в Шиелийском районе Кызылординской области. Высшее образование. В 1999 году окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата по специальности "Экономист-бухгалтер", в 2006 - году-Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "Юриспруденция".
Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности специалиста-снабженца вычислительного центра по статистике Кызылординской области.
С 2022 года был акимом Шиелийского района.
Напомним, в январе этого года Серика Кожаниязова назначили акимом Кызылорды. До этого он занимал должность первого заместителя главы Кызылординской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2143348-novogo-akima-naznachili-v-kyzylorde/