Токаев произвел кадровые назначения в Администрации президента

Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых назначений в Администрации президента - назначены заведующие двумя отделами, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Распоряжением главы государства Сейткулов Ержан Нураханович назначен заведующим отделом защиты информационных ресурсов Администрации президента Республики Казахстан.

Также, распоряжением Токаева Сандалов Куат Жалалитденович назначен заведующим отделом развития цифровизации Администрации президента Республики Казахстан.

Согласно информации в ИС "Параграф", Ержан Сейткулов родился в 1979 году в Алматинской области. Образование получил в МГУ им. М. В. Ломоносова.

В 2001-2006 годы работал в Казахстанском филиале МГУ им. М. В. Ломоносова;

2007 год - профессор ЕНУ и. Л.Гумилева;

С 4 декабря 2023 года - заведующий отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации президента Республики Казахстан.

Куат Сандалов. Фото: АО "Казахтелеком"

О Куате Сандалове известно мало. Согласно информации на официальном сайте АО "Казахтелеком", ранее он занимал в компании пост директора по цифровизации и управлению большими данными дивизиона информационных технологий.