Кудайберген Арымбек стал вице-министром энергетики
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Кудайберген Арымбек назначен на должность вице-министра энергетики. До этого он возглавлял один из департаментов ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.
Постановлением правительства РК Арымбек Кудайберген Берикулы назначен на должность вице-министра энергетики, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы кабмина.
Кудайберген Берикулы родился в 1987 году в Мангистауской области. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет.
Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом Управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области.
В 2012-2014 годы - эксперт, главный эксперт управления Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК.
В 2014-2021 годы работал главным экспертом, руководителем Управления, заместителем директора департамента Министерства энергетики РК.
С 2021 года был директором департамента Министерства энергетики РК.
Напомним, что сегодня в Акорде сообщили, что экс-министр нацэкономики Алибек Куантыров стал замглавы МИД Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2141872-kudaybergen-arymbek-stal-vice-ministrom-energetiki/