Кудайберген Арымбек стал вице-министром энергетики

Кудайберген Арымбек назначен на должность вице-министра энергетики. До этого он возглавлял один из департаментов ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Постановлением правительства РК Арымбек Кудайберген Берикулы назначен на должность вице-министра энергетики, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы кабмина.

Кудайберген Берикулы родился в 1987 году в Мангистауской области. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет.

Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом Управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области.

В 2012-2014 годы - эксперт, главный эксперт управления Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК.

В 2014-2021 годы работал главным экспертом, руководителем Управления, заместителем директора департамента Министерства энергетики РК.

С 2021 года был директором департамента Министерства энергетики РК.

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