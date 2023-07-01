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Назначен новый аким Петропавловска

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Серик Мухамедиев
Серик Мухамедиев. Фото: gov.kz

Распоряжением главы Северо-Казахстанской области Серик Мухамедиев назначен акимом города Петропавловска. Об этом сообщается на официальном сайте акимата региона.

По информации официального сайта акимата района имени Габита Мусрепова СКО, Серик Махсутович Мухамедиев родился 9 января 1965 года в селе Бигач Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области.

Образование - высшее, окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности "инженер".

Трудовую деятельность начал начальником отдела эксплуатации автоколонны 2562 в Алматы с 1989 года.

Работал в сфере коммерции и бизнеса экономистом, заместителем по коммерции, начальником торгово-коммерческого отдела, директором ТОО "АВТО-холдинг компаниясы", директором ТОО "Эй Джи трейд", финансовым директором ТОО "Компания Достар плюс", финансовым директором ТОО "Дега плюс" (ноябрь 1991 - июль 2010 года).

На государственной службе трудится с июля 2010 года по настоящее время. Работал на должностях главного специалиста отдела планирования и ведения сметно-договорной работы, начальника отдела организации пассажирских перевозок, заместителя руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО, руководителя Управления строительства Северо-Казахстанской области.

С октября 2021 года по настоящее назначение был акимом района имени Габита Мусрепова в СКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2027071-naznachen-novyy-akim-petropavlovska/

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