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На место задержанного высокопоставленного чиновника из ВКО назначили нового

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Азамат Тауырбеков
Азамат Тауырбеков. Фото: Департамент экологии ВКО/yk-news.kz

Азамат Тауырбеков назначен временно исполняющим обязанности руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области, передает YK-news.kz.

Тауырбеков Азамат Нурланович 1992 года рождения. Уроженец Семея, по образованию - эколог.

До назначения занимал должность главного эксперта Управления государственного экологического контроля Комитета экологического регулирования и контроля Минэкологии и природных ресурсов РК.

"Имеет опыт работы в регионах, в своей работе ставит целью улучшение экологической обстановки в Восточно-Казахстанской области, поэтапное и достижимое решение экологических проблем региона, оптимизацию работы с общественностью и природопользователями", - отметили в пресс-службе департамента экологии.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о задержании врио руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Мамая Бутабаева. В Антикоре задержание чиновника подтвердили.

Позже в ведомстве рассказали, что был установлен факт взяточничества в особо крупном размере при реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения Калбатау - Майкапшагай.

"13 июля 2024 года после получения части взятки в сумме 8,5 млн тенге из ранее оговоренных 130 млн тенге изобличен врио руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области. Денежные средства передавались заместителем директора дорожно-строительной компании, осуществляющей деятельность по реконструкции вышеуказанной автодороги, за общее покровительство и непривлечение к административной ответственности за нарушения экологического законодательства", - раскрыли подробности в Антикоре.

Должностное лицо и субъект предпринимательства с санкции суда заключены под стражу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2139055-na-mesto-zaderzhannogo-vysokopostavlennogo-chinovnika-iz-vko-naznachili-novogo/

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