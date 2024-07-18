Подробности задержания высокопоставленного чиновника из ВКО раскрыли в Антикоре

Подробности задержания временно исполняющего обязанности руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области озвучили в Антикоре, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, ведомство во исполнение поручения главы государства об искоренении коррупционных проявлений в сфере дорог проводит внешний анализ коррупционных рисков и ориентировано на выявление, а также пресечение коррупционных схем в дорожной отрасли.

В целом за последние 3,5 года Антикоррупционной службой зарегистрировано 65 коррупционных правонарушений, ущерб по которым составил порядка 9 млрд тенге.

Так, результатами негласных мероприятий установлен факт взяточничества в особо крупном размере при реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения Калбатау - Майкапшагай.

"13 июля 2024 года после получения части взятки в сумме 8,5 млн тенге из ранее оговоренных 130 млн тенге изобличен врио руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области.

Денежные средства передавались заместителем директора дорожно-строительной компании, осуществляющей деятельность по реконструкции вышеуказанной автодороги, за общее покровительство и непривлечение к административной ответственности за нарушения экологического законодательства", - раскрыли подробности в ведомстве.

Должностное лицо и субъект предпринимательства задержаны и с санкции суда заключены под стражу.

Расследование продолжается.

Антикоррупционная служба призвала предпринимателей решать все вопросы исключительно в правовом поле.

Согласно ст.201 УПК РК иную информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о задержании врио руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Мамая Бутабаева. В Антикоре задержание чиновника подтвердили и пообещали предоставить подробности позже.

Добавим, что согласно ст.366 УК за получение взятки в Казахстане предусмотрено наказание до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишение свободы на срок до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.