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В области Жетісу назначили нового замакима

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Диас Есдаулетов
Диас Есдаулетов. Фото: пресс-служба акимата области Жетісу

Распоряжением акима области Жетісу Диас Рахметович Есдаулетов назначен заместителем акима региона, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Информация о назначении нового заместителя акима области Жетісу опубликована на официальном сайте акимата.

Диас Есдаулетов, как отмечается в сообщении, родился в 1987 году в городе Талдыкоргане. Образование высшее. Окончил Шанхайский университет Джао Тонг по специальности "информационные технологии и телекоммуникационные системы". Выпускник программы "Болашақ".

Трудовой путь начал главным экспертом по техническим вопросам АО "Исполнительная дирекция Организационного комитета VII зимних Азиатских игр 2011 год" в Астане.

В разные годы работал менеджером департамента продвижения электронных услуг АО "Национальные информационные технологии", специалистом по мониторингу информационных проектов, руководителем информационно-аналитического центра, директором департамента управления проектами, руководителем интернет-проекта "История Казахстана", управляющим директором по медиа проектам в АО "Казконтент", руководителем службы информационного планирования, руководителем управления медиа-планирования и работы в регионах РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте РК.

Также работал руководителем управления по связям с общественностью и координации с госорганами Комитета информации Министерства информации и коммуникаций, главным экспертом пресс-службы премьер-министра, заведующим сектором оперативной информации, заместителем руководителя информационно-аналитического центра канцелярии премьер-министра РК, заместителем заведующего центром анализа и прогнозирования администрации президента РК, руководителем управления общественного развития акимата Алматы.

С марта 2022 года занимал должность заместителя директора РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте РК.

Ранее сообщалось, что Ербол Нургалиев назначен заместителем акима Восточно-Казахстанской области по вопросам идеологии.

Также стало известно о том, что Жасулан Сарсебаев по согласованию с Администрацией президента РК назначен заместителем акима области Абай. До этого он работал руководителем аппарата акима данного региона.

В конце мая также был назначен заместитель акима нового города - Алатау.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2134428-dias-esdauletov-naznachen-zamakima-oblasti-zhet-su/

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