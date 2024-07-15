Ержан Нурлыбаев назначен вице-министром здравоохранения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства. Ранее он работал директором Карагандинской областной клинической больницы.

По информации пресс-службы правительства страны, Ержан Нурлыбаев назначен вице-министром здравоохранения. До назначения работал директором Карагандинской областной клинической больницы.

Сообщается, что Нурлыбаев родился в 1975 году в Темиртау. Окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию по специальности "Лечебное дело" и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности "Менеджмент".

"Трудовую деятельность начал в 1998 году врачом-хирургом первой городской больницы Караганды. С 2004 по 2006 годы работал заместителем директора по лечебной работе этого же медицинского учреждения.

В разные годы был главным хирургом Карагандинской области, возглавлял областной центр травматологии и ортопедии им. Х. Ж. Макажанова. С 2014 по 2021 год был руководителем управления здравоохранения Карагандинской области.

С 2021 года - председатель совета директоров НАО "МУК", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Айжан Есмагамбетова покинула пост вице-министра здравоохранения Казахстана в связи с переходом на другую должность. Есмагамбетова была назначена на должность вице-министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача РК еще в феврале 2022 года.

Также мы сообщали, что бывший управляющий директор МФЦА Ардак Амангельдиев назначен на должность замглавы Минздрава РК.