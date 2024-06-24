Нового главкома назначили в Вооруженных силах Казахстана
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Серик Бурамбаев назначен на должность главнокомандующего военно-морскими силами Вооруженных сил Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В Telegram-канале Акорды появилась информация о том, что распоряжением главы государства Бурамбаев Серик Жаксигалиевич назначен главнокомандующим военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Также сообщается, что Сакен Бекжанов освобожден от должности главнокомандующего военно-морскими силами Вооруженных Сил.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2122899-novogo-glavkoma-naznachili-v-vooruzhennyh-silah-kazahstana/