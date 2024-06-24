Нового главкома назначили в Вооруженных силах Казахстана

Серик Бурамбаев назначен на должность главнокомандующего военно-морскими силами Вооруженных сил Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды появилась информация о том, что распоряжением главы государства Бурамбаев Серик Жаксигалиевич назначен главнокомандующим военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Также сообщается, что Сакен Бекжанов освобожден от должности главнокомандующего военно-морскими силами Вооруженных Сил.