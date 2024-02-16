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Салтанат Томпиева стала главой Комитета гражданской авиации

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Салтанат Томпиева
Салтанат Томпиева. Фото: t.me/KZgovernment

Кадровые перестановки произошли в Комитете гражданской авиации - Салтанат Томпиева стала председателем ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

"Постановлением правительства РК Томпиева Салтанат Еркиновна назначена на должность председателя Комитета гражданской авиации министерства транспорта", - говорится в сообщении.

На официальном сайте премьер-министра РК говорится, что Салтанат Еркиновна родилась в 1977 году в Караганде. Окончила Карагандинский государственный университет им. Е.Букетова, Тулузскую бизнес школу, ИАТА Международную Ассоциацию воздушного транспорта. 

Трудовую деятельность начала в 1998 году ведущим специалистом сектора авиационной безопасности министерства транспорта и коммуникаций РК. 

В 1998-2003 годах - главный специалист отделов министерства транспорта и коммуникаций/министерства транспорта, коммуникаций и туризма РК.

С 2003 по 2008 год была главным специалистом отдела международных отношений Комитета гражданской авиации МТК РК. 

В 2008-2014 годах работала главным экспертом, начальником, руководителем управления КГА МТК РК.

С 2014 по 2019 год - руководитель, главный государственный инспектор, руководитель-главный государственный авиационный инспектор управления КГА министерства по инвестициям и развитию РК. 

В 2019 году - руководитель управления КГА министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В 2019-2022 годах была зампредседателя КГА МИИР РК.

С 2022 года по настоящее время была заместителем генерального директора АО "Авиационная Администрация Казахстана".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2061449-naznachena-predsedatel-kga/

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