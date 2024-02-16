Салтанат Томпиева стала главой Комитета гражданской авиации
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Кадровые перестановки произошли в Комитете гражданской авиации - Салтанат Томпиева стала председателем ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.
"Постановлением правительства РК Томпиева Салтанат Еркиновна назначена на должность председателя Комитета гражданской авиации министерства транспорта", - говорится в сообщении.
На официальном сайте премьер-министра РК говорится, что Салтанат Еркиновна родилась в 1977 году в Караганде. Окончила Карагандинский государственный университет им. Е.Букетова, Тулузскую бизнес школу, ИАТА Международную Ассоциацию воздушного транспорта.
Трудовую деятельность начала в 1998 году ведущим специалистом сектора авиационной безопасности министерства транспорта и коммуникаций РК.
В 1998-2003 годах - главный специалист отделов министерства транспорта и коммуникаций/министерства транспорта, коммуникаций и туризма РК.
С 2003 по 2008 год была главным специалистом отдела международных отношений Комитета гражданской авиации МТК РК.
В 2008-2014 годах работала главным экспертом, начальником, руководителем управления КГА МТК РК.
С 2014 по 2019 год - руководитель, главный государственный инспектор, руководитель-главный государственный авиационный инспектор управления КГА министерства по инвестициям и развитию РК.
В 2019 году - руководитель управления КГА министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
В 2019-2022 годах была зампредседателя КГА МИИР РК.
С 2022 года по настоящее время была заместителем генерального директора АО "Авиационная Администрация Казахстана".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2061449-naznachena-predsedatel-kga/