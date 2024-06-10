Чем Куанышбек Есекеев запомнился на посту председателя правления "Казахтелекома"
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Сегодня стало известно о том, что председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев, руководивший этой компанией с марта 2010 года, стал советником президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. NUR.KZ решил напомнить своим читателям, чем он запомнился во главе "Казахтелекома".
Скачок в устранении цифрового неравенства города и села
Одной из главных проблем в сфере телекоммуникаций в стране эксперты называют цифровое неравенство – отставание в обеспечении современными цифровыми технологиями казахстанских сел от городов. Поэтому мы решили начать с одного из самых масштабных проектов "Казахтелекома", реализованных при Куанышбеке Есекееве – строительства 14,5 тыс. километров оптиковолоконной магистрали в сельских населенных пунктах республики. Проект был реализован в установленные сроки, с конца 2018-го по осень 2020 года несмотря на то, что вторая его часть пришлась на разгар пандемии коронавируса. И, если бы крупнейший телеком-оператор тогда не уложился в оговоренные сроки, у него были бы на это вполне объективные причины – оптика прокладывалась между регионами, на границах которых тогда стояли блокпосты.
Тем не менее, все включенные акиматами в этот проект сельские госучреждения и бюджетные организации (около 3 тысяч во всех регионах страны) были подключены к оптике вовремя – и уже с середины 2020 года на базе этих магистральных подключений сам "Казахтелеком" и его партнеры, сотовые операторы и частные сервисные компании, получили возможность выстраивать сети покрытия всех домохозяйств в тысячах сел страны. Рекрутирование сервисников из числа МСБ для этих целей в рамках программы “Цифровой партнер”, кстати, развеяло миф о "Казахтелекоме" как о монополисте, который не подпускает конкурентов к своей сети.
В конечном итоге строительство ВОЛС позволило обеспечить высокоскоростным интернетом села, в которых ранее или вообще не было широкополосного доступа, или он был откровенно слабым по своим скоростным и качественным характеристикам. Суммарно население этих сел составляло около 2,5 миллиона человек, всего же после завершения проекта ВОЛС и запуска смежных с ним проектов в зоне покрытия широкополосным доступом в Казахстане проживают 18,2 миллиона человек, или 97,3% населения страны. Учитывая, что еще в 2016 году уровень проникновения интернета составлял всего 77% населения, ВОЛС в СНП обеспечила настоящий скачок в устранении цифрового неравенства.
Доходы и стоимость компании: стабильный и постоянный рост
За те 14 лет, что Куанышбек Есекеев провел у руля "Казахтелекома", стоимость актива постоянно росла. Нагляднее всего это видно по стоимости акций публичной компании – в начале июня 2010 года простая акция "Казахтелекома" стоила 12 тысяч тенге, по состоянию на 16:00 10 июня текущего года этот показатель составил 34 тысячи 150 тенге. То есть стоимость акций АО “Казахтелеком” при Есекееве выросла более чем в три раза, что является весьма неплохим результатом, учитывая, мягко говоря, не слишком высокую активность казахстанских фондовых рынков в силу недостаточного количества игроков на них: будь внутренний рынок оживленнее, рост стоимости акции телеком-оператора наверняка был бы гораздо большим.
Также можно отметить рост доходов, которые "Казахтелеком" продемонстрировал под руководством г-на Есекеева: по официальным данным, с 2010-го по 2023 год доходы выросли более чем в 4 раза, особенно наглядно это проявилось в последние шесть лет, когда после приобретения пакетов акций в двух мобильных операторах страны и синергии с ними доходы компании выросли с 223 миллиардов тенге в 2018 году до 687,8 миллиарда в 2023-м, а чистая прибыль оператора выросла в этот же период с 43 миллиардов тенге в 2018-м до 104,4 миллиарда в 2023-м. Одновременно компания заметно снизила внутренние издержки – и даже увеличение капитальных затрат на реализацию ею новых масштабных проектов не сказалось на ее финансовой устойчивости, что подтвердили в конце прошлого года и международные рейтинговые агентства.
Так, аналитики агентства Standard&Poor’s Global Ratings в своем ноябрьском отчете в 2023-м подтвердили присвоенный ранее компании уровень ВВ+ (прогноз "Стабильный"), особо отметив, что существенная генерация операционных денежных средств позволяет "Казахтелекому" сократить потребность во внешнем заемном финансировании и сохранить долговую нагрузку на приемлемом для текущего рейтинга уровне. Устойчивыми рыночными позициями группы компаний "Казахтелеком", а также их существенным запасом финансовой прочности в декабре объяснило свою оценку кредитного потенциала "Казахтелекома" в декабре 2023-го агентство Fitch Ratings: рейтинг ВВВ- (прогноз "Стабильный").
Таким образом, зарубежные аналитики считают, что при Есекееве “Казахтелеком” достиг оптимального баланса в доходах и тратах, который позволял ему постоянно развиваться и отвечать запросам акционеров.
В поиске новых рынков и технологий
Еще одной отличительной чертой "Казахтелекома" при Куанышбеке Есекееве стал выход компании на новые для себя рынки. Это касалось и приобретения долей в операторах сотовой связи Kсell и Tele2 в 2018-2019 годах, и развития новых продуктов, которые “Казахтелеком”, кстати, начал масштабировать с помощью мощностей этих активов. Например, запущенная весной 2021 года телевизионная платформа TV+, которая к настоящему времени набрала более 1,5 миллиона пользователей, большинство из которых просматривают с ее помощью фильмы и телеканалы на смартфонах.
И уже пять лет в стране функционирует бизнес-платформа ISMET.KZ, с помощью нескольких десятков тысяч казахстанских бизнесменов дистанционно оплачивают налоги, ведут электронный документооборот, а также находят новых партнеров и контрагентов и реализуют свои товары, работы и услуги в онлайн-режиме.
Помимо этого, "Казахтелеком" освоил сегмент видеонаблюдения за бизнес-объектами и жильем – в 2021 году запустил в стране совместно с одним из мировых технологических гигантов – Dahua Technology – продукт в области видеонаблюдения под совместным брендом Imou Kazakhtelecom: данные с видеокамеры поступают на экран смартфона участников этого проекта в режиме реального времени, при возникновении экстренной ситуации камера подает сигнал тревоги, что может отпугнуть потенциального недоброжелателя. Но даже если проникновение произошло, пользователям системы доступен архив видеозаписей в облаке, который позволит установить злоумышленников.
А летом прошлого года "Казахтелеком" запустил первую в Центральной Азии и одну из первых в мире полностью выделенную сеть FWA (Fixed Wireless Access, фиксированная беспроводная связь) в диапазоне 2300 МГц для оказания услуг широкополосного доступа для домохозяйств в частном секторе и в сельской местности страны. Отметим, что ранее компания Deloitte, входящая в большую четверку ведущих мировых аудиторов, прогнозировала, что в ближайшем будущем до 30–40% интернет-пользователей в мире будут выходить в интернет с помощью микса технологий сотовой и фиксированной беспроводной связи FWA, хотя еще в 2013 году этот показатель составлял всего 10%. И здесь возглавляемый Есекеевым "Казахтелеком" оказался в авангарде этой беспроводной "мировой революции".
Не без проблем – но без громких скандалов
Ну, и, наконец, несомненным плюсом того периода, когда Есекеев возглавлял "Казахтелеком", является отсутствие громких скандалов, связанных с крупнейшим телеком-оператором. Совсем без шероховатостей, понятно, не обходилось: в 2018-м, после приобретения пакета акций Кселл несколько миноритариев, к примеру, решили выйти из числа акционеров, выражая несогласие с решением об этом приобретении. Но при этом число недовольных исчислялось единицами, и компании удалось мирно договориться со всеми по стоимости выкупа акций.
Также на слуху было выдвижение сотрудниками нескольких филиалов компании требований по увеличению заработной платы, однако далее разовых протестных акций дело не заходило, поскольку руководство "Казахтелекома" садилось за стол переговоров и находило взаимоприемлемое решение.
В результате компании за 14 лет руководства Есекеева удалось сохранить большинство своих сотрудников, что не могло не сказаться позитивно на ее финансово-экономических результатах. А финансовый результат и развитие своего рынка – это главные задачи для любой нацкомпании. И "Казахтелеком" при Есекееве с этими задачами успешно справился.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2115078-chem-kuanyshbek-esekeev-zapomnilsya-na-postu-predsedatelya-pravleniya-kazahtelekoma/