Чем Куанышбек Есекеев запомнился на посту председателя правления "Казахтелекома"

Сегодня стало известно о том, что председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев, руководивший этой компанией с марта 2010 года, стал советником президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. NUR.KZ решил напомнить своим читателям, чем он запомнился во главе "Казахтелекома".

Скачок в устранении цифрового неравенства города и села

Одной из главных проблем в сфере телекоммуникаций в стране эксперты называют цифровое неравенство – отставание в обеспечении современными цифровыми технологиями казахстанских сел от городов. Поэтому мы решили начать с одного из самых масштабных проектов "Казахтелекома", реализованных при Куанышбеке Есекееве – строительства 14,5 тыс. километров оптиковолоконной магистрали в сельских населенных пунктах республики. Проект был реализован в установленные сроки, с конца 2018-го по осень 2020 года несмотря на то, что вторая его часть пришлась на разгар пандемии коронавируса. И, если бы крупнейший телеком-оператор тогда не уложился в оговоренные сроки, у него были бы на это вполне объективные причины – оптика прокладывалась между регионами, на границах которых тогда стояли блокпосты.

Куанышбек Есекеев. Фото: АО "Казахтелеком"

Тем не менее, все включенные акиматами в этот проект сельские госучреждения и бюджетные организации (около 3 тысяч во всех регионах страны) были подключены к оптике вовремя – и уже с середины 2020 года на базе этих магистральных подключений сам "Казахтелеком" и его партнеры, сотовые операторы и частные сервисные компании, получили возможность выстраивать сети покрытия всех домохозяйств в тысячах сел страны. Рекрутирование сервисников из числа МСБ для этих целей в рамках программы “Цифровой партнер”, кстати, развеяло миф о "Казахтелекоме" как о монополисте, который не подпускает конкурентов к своей сети.

Куанышбек Есекеев и житель села. Фото: АО "Казахтелеком"

В конечном итоге строительство ВОЛС позволило обеспечить высокоскоростным интернетом села, в которых ранее или вообще не было широкополосного доступа, или он был откровенно слабым по своим скоростным и качественным характеристикам. Суммарно население этих сел составляло около 2,5 миллиона человек, всего же после завершения проекта ВОЛС и запуска смежных с ним проектов в зоне покрытия широкополосным доступом в Казахстане проживают 18,2 миллиона человек, или 97,3% населения страны. Учитывая, что еще в 2016 году уровень проникновения интернета составлял всего 77% населения, ВОЛС в СНП обеспечила настоящий скачок в устранении цифрового неравенства.

Доходы и стоимость компании: стабильный и постоянный рост

За те 14 лет, что Куанышбек Есекеев провел у руля "Казахтелекома", стоимость актива постоянно росла. Нагляднее всего это видно по стоимости акций публичной компании – в начале июня 2010 года простая акция "Казахтелекома" стоила 12 тысяч тенге, по состоянию на 16:00 10 июня текущего года этот показатель составил 34 тысячи 150 тенге. То есть стоимость акций АО “Казахтелеком” при Есекееве выросла более чем в три раза, что является весьма неплохим результатом, учитывая, мягко говоря, не слишком высокую активность казахстанских фондовых рынков в силу недостаточного количества игроков на них: будь внутренний рынок оживленнее, рост стоимости акции телеком-оператора наверняка был бы гораздо большим.

Также можно отметить рост доходов, которые "Казахтелеком" продемонстрировал под руководством г-на Есекеева: по официальным данным, с 2010-го по 2023 год доходы выросли более чем в 4 раза, особенно наглядно это проявилось в последние шесть лет, когда после приобретения пакетов акций в двух мобильных операторах страны и синергии с ними доходы компании выросли с 223 миллиардов тенге в 2018 году до 687,8 миллиарда в 2023-м, а чистая прибыль оператора выросла в этот же период с 43 миллиардов тенге в 2018-м до 104,4 миллиарда в 2023-м. Одновременно компания заметно снизила внутренние издержки – и даже увеличение капитальных затрат на реализацию ею новых масштабных проектов не сказалось на ее финансовой устойчивости, что подтвердили в конце прошлого года и международные рейтинговые агентства.

Куанышбек Есекеев. Фото: АО "Казахтелеком"

Так, аналитики агентства Standard&Poor’s Global Ratings в своем ноябрьском отчете в 2023-м подтвердили присвоенный ранее компании уровень ВВ+ (прогноз "Стабильный"), особо отметив, что существенная генерация операционных денежных средств позволяет "Казахтелекому" сократить потребность во внешнем заемном финансировании и сохранить долговую нагрузку на приемлемом для текущего рейтинга уровне. Устойчивыми рыночными позициями группы компаний "Казахтелеком", а также их существенным запасом финансовой прочности в декабре объяснило свою оценку кредитного потенциала "Казахтелекома" в декабре 2023-го агентство Fitch Ratings: рейтинг ВВВ- (прогноз "Стабильный").

Таким образом, зарубежные аналитики считают, что при Есекееве “Казахтелеком” достиг оптимального баланса в доходах и тратах, который позволял ему постоянно развиваться и отвечать запросам акционеров.

В поиске новых рынков и технологий

Еще одной отличительной чертой "Казахтелекома" при Куанышбеке Есекееве стал выход компании на новые для себя рынки. Это касалось и приобретения долей в операторах сотовой связи Kсell и Tele2 в 2018-2019 годах, и развития новых продуктов, которые “Казахтелеком”, кстати, начал масштабировать с помощью мощностей этих активов. Например, запущенная весной 2021 года телевизионная платформа TV+, которая к настоящему времени набрала более 1,5 миллиона пользователей, большинство из которых просматривают с ее помощью фильмы и телеканалы на смартфонах.

Куанышбек Есекеев. Фото: АО "Казахтелеком"

И уже пять лет в стране функционирует бизнес-платформа ISMET.KZ, с помощью нескольких десятков тысяч казахстанских бизнесменов дистанционно оплачивают налоги, ведут электронный документооборот, а также находят новых партнеров и контрагентов и реализуют свои товары, работы и услуги в онлайн-режиме.

Помимо этого, "Казахтелеком" освоил сегмент видеонаблюдения за бизнес-объектами и жильем – в 2021 году запустил в стране совместно с одним из мировых технологических гигантов – Dahua Technology – продукт в области видеонаблюдения под совместным брендом Imou Kazakhtelecom: данные с видеокамеры поступают на экран смартфона участников этого проекта в режиме реального времени, при возникновении экстренной ситуации камера подает сигнал тревоги, что может отпугнуть потенциального недоброжелателя. Но даже если проникновение произошло, пользователям системы доступен архив видеозаписей в облаке, который позволит установить злоумышленников.

Куанышбек Есекеев. Фото: АО "Казахтелеком"

А летом прошлого года "Казахтелеком" запустил первую в Центральной Азии и одну из первых в мире полностью выделенную сеть FWA (Fixed Wireless Access, фиксированная беспроводная связь) в диапазоне 2300 МГц для оказания услуг широкополосного доступа для домохозяйств в частном секторе и в сельской местности страны. Отметим, что ранее компания Deloitte, входящая в большую четверку ведущих мировых аудиторов, прогнозировала, что в ближайшем будущем до 30–40% интернет-пользователей в мире будут выходить в интернет с помощью микса технологий сотовой и фиксированной беспроводной связи FWA, хотя еще в 2013 году этот показатель составлял всего 10%. И здесь возглавляемый Есекеевым "Казахтелеком" оказался в авангарде этой беспроводной "мировой революции".

Не без проблем – но без громких скандалов

Ну, и, наконец, несомненным плюсом того периода, когда Есекеев возглавлял "Казахтелеком", является отсутствие громких скандалов, связанных с крупнейшим телеком-оператором. Совсем без шероховатостей, понятно, не обходилось: в 2018-м, после приобретения пакета акций Кселл несколько миноритариев, к примеру, решили выйти из числа акционеров, выражая несогласие с решением об этом приобретении. Но при этом число недовольных исчислялось единицами, и компании удалось мирно договориться со всеми по стоимости выкупа акций.

Куанышбек Есекеев. Фото: АО "Казахтелеком"

Также на слуху было выдвижение сотрудниками нескольких филиалов компании требований по увеличению заработной платы, однако далее разовых протестных акций дело не заходило, поскольку руководство "Казахтелекома" садилось за стол переговоров и находило взаимоприемлемое решение.

В результате компании за 14 лет руководства Есекеева удалось сохранить большинство своих сотрудников, что не могло не сказаться позитивно на ее финансово-экономических результатах. А финансовый результат и развитие своего рынка – это главные задачи для любой нацкомпании. И "Казахтелеком" при Есекееве с этими задачами успешно справился.