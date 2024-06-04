Экс-глава Нацбанка, при котором случилась девальвация, получил должность в компании Турлова

Бывший глава Национального банка Казахстана Кайрат Келимбетов вошел в состав Совета директоров Freedom Holding Corp., передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Фридом Финанс".

"Freedom Holding Corp. сообщает об увеличении состава Совета директоров (СД) до семи членов. Новыми участниками стали независимые директора Эндрю Гэмбл и Филипп Вогелер, директор по работе с персоналом Кайрат Келимбетов", - говорится на сайте АО "Фридом Финанс".

Также с 28 мая утверждена новая должность Исполнительного директора по юридическим вопросам - им стал Джейсон Керр, ранее занимавший пост члена Совета директоров. Он будет ответственным за создание единой юридической структуры в рамках холдинга в целях улучшения координации по вопросам, связанным с соблюдением законодательства в различных юрисдикциях присутствия холдинга, рассказали в компании.

Напомним, что Кайрат Келимбетов занимал пост председателя Нацбанка РК с октября 2013 года по ноябрь 2015 года.

А 11 февраля 2014 года казахстанцам запомнился неприятным событием: тенге обесценился на 20% - буквально в считанные минуты доллар вырос на 30 тенге. В тот же день магазины техники бросились менять ценники.

На законодательном уровне было принято решение о том, что на некоторые товары цены не изменятся в течение определенного времени, но вскоре стоимость продуктов все же поднялась. Перед обвалом тенге Келимбетов выступал с заявлением о том, что падения курса нацвалюты не планируется.

Кайрат Келимбетов, как рассказали в АО "Фридом Финанс", получил степень магистра в Кембриджском университете, степень доктора экономических наук и степень бакалавра в области вычислительной математики и кибернетики в Московском государственном университете.

Обучался в Национальной высшей школе государственного управления в Алматы, Гарвардской школе Кеннеди и Школе дипломатической службы Джорджтаунского университета. Является Почетным профессором Университета Цинхуа в Пекине, а также Почетным доктором международных отношений Женевской школы дипломатии и международных отношений.

По информации на сайте ИПС "Параграф", с 2001 по 2002 год Кайрат Нематович был первым вице-министром финансов РК.

С 2002 по 2006 год - министр экономики и бюджетного планирования.

С 2006 по 2008 год - председатель правления АО "Фонд устойчивого развития "Казына".

В 2008 году - руководитель Администрации президента.

С 2008 по 2011 год - глава правления Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына".

С 2011 по 2012 год - министр экономического развития и торговли.

С 2012 по 2013 год - заместитель премьер-министра.

С 2013 по 2015 год - глава Нацбанка.

С 2015 по 2023 год - управляющий Международным финансовым центром "Астана".

С 2020 по 2022 год - председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам.