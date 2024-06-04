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Нового акима города выбрали в Есике

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Жан Кураметов
Жан Кураметов. Фото: instagram.com/enbekshikazakh_audan_akimdigi

В воскресенье, 2 июня, в городе Ески Енбекшиказахского района Алматинской области выбрали нового акима - им стал Жан Кураметов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается на официальной странице районного акимата в Instagram, в выборах акима города Есик победил Кураметов Жан Бауржанович.

Новому акиму города 35 лет. Ранее он работал заместителем директора ТОО «Управляющая компания индустриальных зон Алматинской области».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2111694-novogo-akima-goroda-vybrali-v-esike/

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