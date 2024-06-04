Нового акима города выбрали в Есике

В воскресенье, 2 июня, в городе Ески Енбекшиказахского района Алматинской области выбрали нового акима - им стал Жан Кураметов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается на официальной странице районного акимата в Instagram, в выборах акима города Есик победил Кураметов Жан Бауржанович.

Новому акиму города 35 лет. Ранее он работал заместителем директора ТОО «Управляющая компания индустриальных зон Алматинской области».