Экс-акима Есика приговорили к штрафу в 100 млн тенге за взятку

Экс-акиму Есика, которого обвинили в получении взятки в крупном размере, вынесли приговор. Ему назначен штраф в размере 100 млн тенге, пишет NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов Алматинской области.

В Енбекшиказахском районном суде Алматинской области рассмотрели уголовное дело в отношении экс-акима Есика и руководителя ТОО. Бывший аким А. обвинялся в получении взятки в значительном размере (часть 2 статьи 366 УК РК), руководитель ТОО – в даче взятки (часть 2 статьи 367 УК РК).

"Суд установил, что в апреле 2023 года между аппаратом акима Есика и ТОО был заключен договор по благоустройству 10 детских площадок по городу. В начале октября А. запросил взятку в размере 2 млн тенге у руководителя ТОО за беспрепятственное подписание оставшихся актов выполненных работ, полного принятия объектов и осуществления полной оплаты по договору госзакупок, а также полного возмещения расходов, связанных с дополнительными работами за счет бюджетных средств", – говорится в пресс-релизе.

При этом, как сообщается, 6 октября экс-аким попросил своего заместителя, не посвященного в преступные планы, встретиться с руководителем ТОО и забрать у него 2 млн тенге. Впоследствии эти деньги были переданы А.

Отмечается, что вина подсудимых доказана и подтверждена материалами уголовного дела, включая показаниями подсудимых и свидетелей, протоколом обыска личного авто и другими собранными по делу доказательствами.

При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, наличие трех малолетних детей у экс-акима, а также его чистосердечное раскаяние, явку с повинной и признание вины. У главы ТОО – наличие двух малолетних детей, чистосердечное раскаяние, явка с повинной и признание вины.

Отягчающим обстоятельством у экс-акима было признано нарушение принятой присяги.

Обоих подсудимых признали виновными. Бывшему акиму назначили штраф в размере 50-кратной суммы взятки, что составляет 100 млн тенге. Также его пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе.

Руководитель ТОО должен будет также выплатить штраф в размере 30-кратной суммы взятки – 60 млн тенге. Его тоже лишили права занимать должности на госслужбе.

При этом оба должны уплатить штраф не позднее одного месяца с момента вступления приговора в законную силу. В случае неуплаты в установленные сроки наказание могут заменить на лишение свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, согласно части 2 статьи 366 УК РК, получение взятки наказывается

штрафом в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки;

либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с частью 2 статьи 367 УК РК, дача взятки наказывается