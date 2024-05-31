Жанболат Саймаганбетов стал главой "Озенмунайгаз" - глава КМГ представил коллективу АО нового руководителя компании, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал АО "КазМунайГаз".

Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов представил коллективу АО "Озенмунайгаз" нового генерального директора компании Жанболата Саймаганбетова.

Жанболат Саймаганбетов ранее работал заместителем генерального директора по производству АО "Озенмунайгаз".

Жанболата Саймаганбетова представили коллективу "Озенмунайгаз". Фото: t.me/kmgpress

Глава КМГ также поблагодарил бывшего руководителя компании Нурдаулета Килыбая, назначенного указом главы государства на должность акима Мангистауской области, за проделанную работу и пожелал успехов на новой должности.

Напомним, на днях Асхат Хасенов был назначен председателем правления национальной компании АО НК "КазМунайГаз".

Также напомним, что 15 мая стало известно, что у нацкомпании "КазМунайГаз" сменился председатель правления - Магзум Мирзагалиев освобожден от должности, а исполнение обязанностей председателя правления было временно возложено на Асхата Хасенова.